Upscayl для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Upscayl
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|248.83 Мб
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Upscayl — инструмент для масштабирования изображений на базе ИИ, помогает увеличивать изображения с низким разрешением, дает возможность восстанавливать детализацию и подготовить материалы для печати. При обработке изображений используется модель нейросетевой обработки Real-ESRGAN, которая способна воссоздавать недостающие элементы на основе анализа исходного изображения.
Система ориентирована на работу с графическими процессорами, поддерживающими технологию Vulkan, что необходимо для полноценной производительности и корректной работы алгоритмов. Upscayl оснащен простым и удобным интерфейсом, что дает возможность использовать приложение даже тем, кто не имеет опыта в обработке изображений. Для опытных пользователей предусмотрен вариант командной строки, основанный на real-esrgan-ncnn-vulkan, который доступен в репозитории Real-ESRGAN.
Список основных возможностей Upscayl:
- Дает возможность улучшить разрешение изображения и восстановить визуальные детали при масштабировании.
- Раотает на базе нейросетевой модели для реконструкции изображений Real-ESRGAN.
- Обрабатывает изображения с помощью графических процессоров (GPU) с поддержкой Vulkan.
- Способен улучшить изображения низкого качества, в том числе сканы, старые фото, графику.
- Устраняет размытие и артефакты, которые появляются при традиционном увеличении.
- Позволяет подготовить изображения для печати, веб-контента, презентаций.
- Предусмотрена работа через командную строку с доступом к расширенным функций.
- Прелагает интуитивный графический интерфейс, понятный для начинающих пользователей
- Минимальные требования к системе, за исключением обязательной поддержки GPU/Vulkan.
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