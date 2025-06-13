Upscayl для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9,99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:248.83 Мб
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Upscayl — инструмент для масштабирования изображений на базе ИИ, помогает увеличивать изображения с низким разрешением, дает возможность восстанавливать детализацию и подготовить материалы для печати. При обработке изображений используется модель нейросетевой обработки Real-ESRGAN, которая способна воссоздавать недостающие элементы на основе анализа исходного изображения. 

Система ориентирована на работу с графическими процессорами, поддерживающими технологию Vulkan, что необходимо для полноценной производительности и корректной работы алгоритмов. Upscayl оснащен простым и удобным интерфейсом, что дает возможность использовать приложение даже тем, кто не имеет опыта в обработке изображений. Для опытных пользователей предусмотрен вариант командной строки, основанный на real-esrgan-ncnn-vulkan, который доступен в репозитории Real-ESRGAN.

Список основных возможностей Upscayl:

  • Дает возможность улучшить разрешение изображения и восстановить визуальные детали при масштабировании.
  • Раотает на базе нейросетевой модели для реконструкции изображений Real-ESRGAN.
  • Обрабатывает изображения с помощью графических процессоров (GPU) с поддержкой Vulkan.
  • Способен улучшить изображения низкого качества, в том числе сканы, старые фото, графику.
  • Устраняет размытие и артефакты, которые появляются при традиционном увеличении.
  • Позволяет подготовить изображения для печати, веб-контента, презентаций.
  • Предусмотрена работа  через командную строку с доступом к расширенным функций.
  • Прелагает интуитивный графический интерфейс, понятный для начинающих пользователей
  • Минимальные требования к системе, за исключением обязательной поддержки GPU/Vulkan.
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