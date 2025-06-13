Upscayl — инструмент для масштабирования изображений на базе ИИ, помогает увеличивать изображения с низким разрешением, дает возможность восстанавливать детализацию и подготовить материалы для печати. При обработке изображений используется модель нейросетевой обработки Real-ESRGAN, которая способна воссоздавать недостающие элементы на основе анализа исходного изображения.

Система ориентирована на работу с графическими процессорами, поддерживающими технологию Vulkan, что необходимо для полноценной производительности и корректной работы алгоритмов. Upscayl оснащен простым и удобным интерфейсом, что дает возможность использовать приложение даже тем, кто не имеет опыта в обработке изображений. Для опытных пользователей предусмотрен вариант командной строки, основанный на real-esrgan-ncnn-vulkan, который доступен в репозитории Real-ESRGAN.

Список основных возможностей Upscayl: