Music Player - MP3 & Audio для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Elysium Group
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|7 / 7 | Статистика
|Размер:
|7.88 Мб
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Music Player - MP3 & Audio — автономное приложение для прослушивания аудиофайлов, будет полезно для тех, кто предпочитает локально хранить и управлять музыкальной коллекцией. Обеспечивает стабильную работу в высоком качестве и дает возможность прослушивать музыку, аудиокниги и другие аудиофайлы без подключения к интернету.
Приложение содержит функции сортировки по песням, жанрам, альбомам и исполнителям, управления плейлистами, в том числе умные плейлисты. Встроенный эквалайзер с различными предустановками позволяет управлять звуком, например поддерживает усиления басов или настройку объемного звучания. Кроме этого, доступна интеграция с системным эквалайзером устройства. Также предусмотрено управление плеером через интерфейс Bluetooth, посредством виджетов, уведомлений или экрана блокировки.
Список основных возможностей Music Player - MP3 & Audio:
- Воспроизводит аудиофайлы без доступа к интернету.
- Содержит виджеты управления, а также контроль через экран блокировки, систему уведомлений или Bluetooth-устройства.
- Позволяет сортировать библиотеку по песням, жанрам, альбомам и исполнителям.
- Предлагает встроенный эквалайзер с профилями, усилением басов и поддержкой 3D-звука.
- Дат возможность создавать и управлять умными плейлистами.
- Оснащен функцией таймера сна, индивидуальной настройка цветовой схемы интерфейса.
- Распространяется под лицензией с открытым исходным кодом (GNU GPL v3).
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