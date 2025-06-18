Программы для Android » Аудио, Звук » Плееры » Music Player - MP3 & Audio 3.0.8

Music Player - MP3 & Audio для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):7 / 7 | Статистика
Размер:7.88 Мб
СКАЧАТЬ
Music Player - MP3 & Audio скриншот № 1
Music Player - MP3 & Audio скриншот № 2
Music Player - MP3 & Audio скриншот № 3
Music Player - MP3 & Audio скриншот № 4

Music Player - MP3 & Audio — автономное приложение для прослушивания аудиофайлов, будет полезно для тех, кто предпочитает локально хранить и управлять музыкальной коллекцией. Обеспечивает стабильную работу в высоком качестве и дает возможность прослушивать музыку, аудиокниги и другие аудиофайлы без подключения к интернету. 

Приложение содержит функции сортировки по песням, жанрам, альбомам и исполнителям, управления плейлистами, в том числе умные плейлисты. Встроенный эквалайзер с различными предустановками позволяет управлять звуком, например поддерживает усиления басов или настройку объемного звучания. Кроме этого, доступна интеграция с системным эквалайзером устройства. Также предусмотрено управление плеером через интерфейс Bluetooth, посредством виджетов, уведомлений или экрана блокировки.

Список основных возможностей Music Player - MP3 & Audio:

  • Воспроизводит аудиофайлы без доступа к интернету.
  • Содержит виджеты управления, а также контроль через экран блокировки, систему уведомлений или Bluetooth-устройства.
  • Позволяет сортировать библиотеку по песням, жанрам, альбомам и исполнителям.
  • Предлагает встроенный эквалайзер с профилями, усилением басов и поддержкой 3D-звука.
  • Дат возможность создавать и управлять умными плейлистами.
  • Оснащен функцией таймера сна, индивидуальной настройка цветовой схемы интерфейса.
  • Распространяется под лицензией с открытым исходным кодом (GNU GPL v3).
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать VK МузыкаVK Музыка 7.7.2

Аудиоплеер для любителей слушать и загружать музыку в соцсетях ВКонтакте и...

скачать Аудио MP3-плеерАудио MP3-плеер 6.7.3

Аудио MP3-плеер – неплохой плеер для проигрывания аудио-файлов с автоматическим поиском...

скачать AIMPAIMP 4.15.1565

AIMP – мобильная версия популярного аудио проигрывателя. С плеером вы сможете прослушать...

скачать Neutron Music PlayerNeutron Music Player 2.26.0

Neutron Music Player – музыкальный плеер с высококачественным звучанием, которое обеспечивает...

скачать HiBy MusicHiBy Music 4.2.9 International build 5572

Hiby Music - это бесплатное приложение для Android, созданное для истинных аудиофилов. Оно...

скачать Music Player - Audio PlayerMusic Player - Audio Player 7.8.8

Music Player - Audio Player - музыкальный плеер для Android с мощным эквалайзером, быстрым поиском...

Отзывы о программе Music Player - MP3 & Audio

Admin

Отзывов о программе Music Player - MP3 & Audio 3.0.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв