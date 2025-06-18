Music Player - MP3 & Audio — автономное приложение для прослушивания аудиофайлов, будет полезно для тех, кто предпочитает локально хранить и управлять музыкальной коллекцией. Обеспечивает стабильную работу в высоком качестве и дает возможность прослушивать музыку, аудиокниги и другие аудиофайлы без подключения к интернету.

Приложение содержит функции сортировки по песням, жанрам, альбомам и исполнителям, управления плейлистами, в том числе умные плейлисты. Встроенный эквалайзер с различными предустановками позволяет управлять звуком, например поддерживает усиления басов или настройку объемного звучания. Кроме этого, доступна интеграция с системным эквалайзером устройства. Также предусмотрено управление плеером через интерфейс Bluetooth, посредством виджетов, уведомлений или экрана блокировки.

Список основных возможностей Music Player - MP3 & Audio: