WhiteICE — программа для взаимодействия с электроэнцефалографическим оборудованием с целью влияния на когнитивные функции человека. Система использует персонализированные аудиовизуальные стимулы для стимуляции мозговой активности и последующего улучшения внимания, памяти, мышления и обучения. Для корректной работы приложения необходимо наличие ЭЭГ-устройства, например BrainAccess HALO или Interaxon Muse 2, а также производительный многоядерный процессор.

WhiteICE дает возможность выбрать определённые каналы ЭЭГ, тестировать отклик и выбирать лучшие аудиовизуальные последовательностий. Адаптивные методики приложение помогают сформировать стимулы, которые оптимально подойдут для конкретного пользователя. Результаты применения системы фиксируются в виде изменений когнитивных показателей для дальнейшего анализа.

Список основных возможностей WhiteICE: