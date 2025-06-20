WhiteICE Brainwave для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.24b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tomas Ukkonen
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73.77 Мб
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WhiteICE — программа для взаимодействия с электроэнцефалографическим оборудованием с целью влияния на когнитивные функции человека. Система использует персонализированные аудиовизуальные стимулы для стимуляции мозговой активности и последующего улучшения внимания, памяти, мышления и обучения. Для корректной работы приложения необходимо наличие ЭЭГ-устройства, например BrainAccess HALO или Interaxon Muse 2, а также производительный многоядерный процессор.
WhiteICE дает возможность выбрать определённые каналы ЭЭГ, тестировать отклик и выбирать лучшие аудиовизуальные последовательностий. Адаптивные методики приложение помогают сформировать стимулы, которые оптимально подойдут для конкретного пользователя. Результаты применения системы фиксируются в виде изменений когнитивных показателей для дальнейшего анализа.
Список основных возможностей WhiteICE:
- Генерирует персонализированные аудиовизуальные стимулы для улучшения мозговой активности.
- Предоставляет выбор и возможность настройки каналов ЭЭГ-сигнала.
- Позволяет провести предварительное тестирование перед началом стимуляции.
- Поддерживает популярные ЭЭГ-устройства (BrainAccess HALO, Interaxon Muse 2 и др.).
- Адаптирует параметры стимулов на базе результатов отклика от пользователя.
- Регистрирует и помогает анализировать изменения когнитивных показателей.
- Подходит для научных исследований и индивидуальных когнитивных тренировок.
- Требует соблюдения аппаратных требований и наличия с многопоточных процессоров.
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