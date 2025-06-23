ClemWin — утилита для управления открытыми окнами для тех, кто одновременно работать с большим количеством программ и документов. Не требует установки и работает в фоновом режиме с минимальным потреблением системных ресурсов. У приложения нет пользовательского интерфейса, его функциональность сосредоточена в окне быстрого поиска, которое можно вызвать фиксированной комбинации клавиш.

ClemWin упрощает навигацию между множеством активных окон, предоставляет доступ к нужному окну без необходимости вручную просматривать все элементы на панели задач. При вводе текста в строку поиска приложение автоматически предлагает подходящие окна, основываясь на заголовках. Также утилита запоминает пользовательскую раскладкук окон, что очень удобно для пользователей, которые регулярно работают с определённым набором программ.

Список основных возможностей ClemWin: