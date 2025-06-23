ClemWin для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ClemCa
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|19.26 Мб
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ClemWin — утилита для управления открытыми окнами для тех, кто одновременно работать с большим количеством программ и документов. Не требует установки и работает в фоновом режиме с минимальным потреблением системных ресурсов. У приложения нет пользовательского интерфейса, его функциональность сосредоточена в окне быстрого поиска, которое можно вызвать фиксированной комбинации клавиш.
ClemWin упрощает навигацию между множеством активных окон, предоставляет доступ к нужному окну без необходимости вручную просматривать все элементы на панели задач. При вводе текста в строку поиска приложение автоматически предлагает подходящие окна, основываясь на заголовках. Также утилита запоминает пользовательскую раскладкук окон, что очень удобно для пользователей, которые регулярно работают с определённым набором программ.
Список основных возможностей ClemWin:
- Помогает быстро найти нужное окно по заголовку.
- Обеспечивает удобную навигацию между множеством активных окон.
- Сохраняет до десяти пользовательских макетов расположения окон.
- Восстанавливает ранее сохранённые раскладки после перезапуска.
- Упрощает организацию рабочего пространства при постоянной многозадачности.
- Работает без установки и запускается из системного трея.
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