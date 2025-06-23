ClemWin для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:19.26 Мб
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ClemWin скриншот № 1
ClemWin скриншот № 2

ClemWin — утилита для управления открытыми окнами для тех, кто одновременно работать с большим количеством программ и документов. Не требует установки и работает в фоновом режиме с минимальным потреблением системных ресурсов. У приложения нет пользовательского интерфейса, его функциональность сосредоточена в окне быстрого поиска, которое можно вызвать фиксированной комбинации клавиш. 

ClemWin упрощает навигацию между множеством активных окон, предоставляет доступ к нужному окну без необходимости вручную просматривать все элементы на панели задач. При вводе текста в строку поиска приложение автоматически предлагает подходящие окна, основываясь на заголовках. Также утилита запоминает пользовательскую раскладкук окон, что очень удобно для пользователей, которые регулярно работают с определённым набором программ.

Список основных возможностей ClemWin:

  • Помогает быстро найти нужное окно по заголовку.
  • Обеспечивает удобную навигацию между множеством активных окон.
  • Сохраняет до десяти пользовательских макетов расположения окон.
  • Восстанавливает ранее сохранённые раскладки после перезапуска.
  • Упрощает организацию рабочего пространства при постоянной многозадачности.
  • Работает без установки и запускается из системного трея.
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