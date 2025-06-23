HeyJapan — приложение для самостоятельного изучения японского языка с нуля. Предлагает все основные аспекты обучения: изучение алфавитов, пополнение словарного запаса, грамматические конструкции, аудирование и тренировку устной речи. Программу можно использовать для подготовки к экзамену по японскому языку уровня JLPT N4.

Обучение стороится на поэтапном подходе, начинается с базовых элементов, таких как хирагана, катакана и простые слова, и постепенно переходит к более сложным темам: повседневные диалоги, грамматические конструкции и тематические модули. Платформа поддерживает гибкую настройку индивидуального учебного плана, что дает пользователю возможность самостоятельно выбирать интенсивность занятий, согласно с собственным ритмом и целями.

Список основных возможностей HeyJapan: