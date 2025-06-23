Hey Japan для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Языки
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Размер:63.03 Мб
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HeyJapan — приложение для самостоятельного изучения японского языка с нуля. Предлагает все основные аспекты обучения: изучение алфавитов, пополнение словарного запаса, грамматические конструкции, аудирование и тренировку устной речи. Программу можно использовать для подготовки к экзамену по японскому языку уровня JLPT N4.

Обучение стороится на поэтапном подходе, начинается с базовых элементов, таких как хирагана, катакана и простые слова, и постепенно переходит к более сложным темам: повседневные диалоги, грамматические конструкции и тематические модули. Платформа поддерживает гибкую настройку индивидуального учебного плана, что дает пользователю возможность самостоятельно выбирать интенсивность занятий, согласно с собственным ритмом и целями.

Список основных возможностей HeyJapan:

  • Помогает изучить японские алфавиты (хирагана, катакана, кандзи).
  • Дает практику написания символов с разбивкой на этапы.
  • Помогает расширить словарный запас по тематическим категориям.
  • Предлагает грамматические упражнения на основе JLPT N5, N4 и N3.
  • предоставляет разговорные тренировки с виртуальным помощником Shibi.
  • Придерживается систематического подхода к обучению на основе Minna no Nihongo.
  • Дает возможность создать индивидуальный план обучения и выборать продолжительность занятий.
  • Работает без подкючения к интернету.
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