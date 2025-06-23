Hey Japan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Language Skills Studio
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63.03 Мб
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HeyJapan — приложение для самостоятельного изучения японского языка с нуля. Предлагает все основные аспекты обучения: изучение алфавитов, пополнение словарного запаса, грамматические конструкции, аудирование и тренировку устной речи. Программу можно использовать для подготовки к экзамену по японскому языку уровня JLPT N4.
Обучение стороится на поэтапном подходе, начинается с базовых элементов, таких как хирагана, катакана и простые слова, и постепенно переходит к более сложным темам: повседневные диалоги, грамматические конструкции и тематические модули. Платформа поддерживает гибкую настройку индивидуального учебного плана, что дает пользователю возможность самостоятельно выбирать интенсивность занятий, согласно с собственным ритмом и целями.
Список основных возможностей HeyJapan:
- Помогает изучить японские алфавиты (хирагана, катакана, кандзи).
- Дает практику написания символов с разбивкой на этапы.
- Помогает расширить словарный запас по тематическим категориям.
- Предлагает грамматические упражнения на основе JLPT N5, N4 и N3.
- предоставляет разговорные тренировки с виртуальным помощником Shibi.
- Придерживается систематического подхода к обучению на основе Minna no Nihongo.
- Дает возможность создать индивидуальный план обучения и выборать продолжительность занятий.
- Работает без подкючения к интернету.
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Admin
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