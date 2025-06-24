FitFileViewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Nick2bad4u
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|90.9 Мб
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FitFileViewer — приложение для просмотра и анализа данных тренировок, записанных в формате FIT в большинстве спортивных устройств, велокомпьютеров и смарт-часов. Помогает более детально изучить и проанализировать информацию о физической активности: пробежках, велосипедных поездках, пеших прогулках и других тренировках, фиксируемых трекерами. Подходит для любителей и для профессиональных спортсменов, которым важно контролировать физиологические показатели и следить за изменением динамики.
Приложение открывает файлы в формате FIT и преобразовывает их данные в маршруты на карте, графики скорости и темпа, а также диаграммы с изменениями частоты сердечных сокращений. Это дает возможность отследить динамику нагрузки, сравнить участки маршрута и выявить зависимости, чтобы повысить эффективность занятий.
Список основных возможностей FitFileViewer:
- Открывает и преобразовывает файлы в форматах FIT спортивных устройств, велокомпьютеров и смарт-часов.
- Поддерживает различные виды активности: бег, езда на велосипеде, ходьба.
- Визуализирует маршруты на картах, с возможностью настройки изображения.
- Отображает графики скорости, темпа и частоты сердечных сокращений.
- Анализирует физиологические показатели на протяжении всей тренировки.
- Дает возможность использовать данные для повышения эффективности тренировок.
- Подходит для пользователей Garmin и других устройств, с форматом FIT.
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