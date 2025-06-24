FitFileViewer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:25.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:90.9 Мб
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FitFileViewer — приложение для просмотра и анализа данных тренировок, записанных в формате FIT в большинстве спортивных устройств, велокомпьютеров и смарт-часов. Помогает более детально изучить и проанализировать информацию о физической активности: пробежках, велосипедных поездках, пеших прогулках и других тренировках, фиксируемых трекерами. Подходит для любителей и для профессиональных спортсменов, которым важно контролировать физиологические показатели и следить за изменением динамики.

Приложение открывает файлы в формате FIT и преобразовывает их данные в маршруты на карте, графики скорости и темпа, а также диаграммы с изменениями частоты сердечных сокращений. Это дает возможность отследить динамику нагрузки, сравнить участки маршрута и выявить зависимости, чтобы повысить эффективность занятий.

Список основных возможностей FitFileViewer:

  • Открывает и преобразовывает файлы в форматах FIT спортивных устройств, велокомпьютеров и смарт-часов.
  • Поддерживает различные виды активности: бег, езда на велосипеде, ходьба.
  • Визуализирует маршруты на картах, с возможностью настройки изображения.
  • Отображает графики скорости, темпа и частоты сердечных сокращений.
  • Анализирует физиологические показатели на протяжении всей тренировки.
  • Дает возможность использовать данные для повышения эффективности тренировок.
  • Подходит для пользователей Garmin и других устройств, с форматом FIT.
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