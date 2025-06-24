FitFileViewer — приложение для просмотра и анализа данных тренировок, записанных в формате FIT в большинстве спортивных устройств, велокомпьютеров и смарт-часов. Помогает более детально изучить и проанализировать информацию о физической активности: пробежках, велосипедных поездках, пеших прогулках и других тренировках, фиксируемых трекерами. Подходит для любителей и для профессиональных спортсменов, которым важно контролировать физиологические показатели и следить за изменением динамики.

Приложение открывает файлы в формате FIT и преобразовывает их данные в маршруты на карте, графики скорости и темпа, а также диаграммы с изменениями частоты сердечных сокращений. Это дает возможность отследить динамику нагрузки, сравнить участки маршрута и выявить зависимости, чтобы повысить эффективность занятий.

Список основных возможностей FitFileViewer: