Batch Video Upscaler — специализированный инструмент, который помогает улучшить разрешение видеофайлов с применением технологий ИИ и аппаратного ускорения Vulkan. Предназначен для пакетной обработки видеофайлов, когда требуется повысить четкость изображения, уменьшить визуальные шумы и адаптировать видео с низким разрешением для современных экранов высокого качества.

Программа работает с популярными форматами, включая MP4 и AVI, кроме увеличения разрешения, также оптимизирует изображение с помощью AI-механизмов, повышает детализацию и устраняет артефакты, характерные для низкокачественных материалов. Пользователь может работать с копиями видеофайлов или перезаписывать исходные файлы.

Список основных возможностей VOVSOFT - Batch Video Upscaler: