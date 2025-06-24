Batch Video Upscaler для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vovsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|24.66 Мб
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Batch Video Upscaler — специализированный инструмент, который помогает улучшить разрешение видеофайлов с применением технологий ИИ и аппаратного ускорения Vulkan. Предназначен для пакетной обработки видеофайлов, когда требуется повысить четкость изображения, уменьшить визуальные шумы и адаптировать видео с низким разрешением для современных экранов высокого качества.
Программа работает с популярными форматами, включая MP4 и AVI, кроме увеличения разрешения, также оптимизирует изображение с помощью AI-механизмов, повышает детализацию и устраняет артефакты, характерные для низкокачественных материалов. Пользователь может работать с копиями видеофайлов или перезаписывать исходные файлы.
Список основных возможностей VOVSOFT - Batch Video Upscaler:
- Предназначен для пакетной обработки видеофайлов с целью увеличения разрешения.
- Использует аппаратное ускорение на базе Vulkan для повышения производительности.
- Применяет алгоритмы масштабирования без значительной потери качества.
- Улучшает детализацию и уменьшает шумы с использованием ИИ.
- Подходит для подготовки видео к просмотру на дисплеях с высоким разрешением.
- Поддерживает распространенные форматы видео.
- Предлагает удобный и простой интерфейс с минимальным количеством настроек.
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