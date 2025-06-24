Batch Video Upscaler для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:24.66 Мб
СКАЧАТЬ
Batch Video Upscaler скриншот № 1
Batch Video Upscaler скриншот № 2

Batch Video Upscaler — специализированный инструмент, который помогает улучшить разрешение видеофайлов с применением технологий ИИ и аппаратного ускорения Vulkan. Предназначен для пакетной обработки видеофайлов, когда требуется повысить четкость изображения, уменьшить визуальные шумы и адаптировать видео с низким разрешением для современных экранов высокого качества.

Программа работает с популярными форматами, включая MP4 и AVI, кроме увеличения разрешения, также оптимизирует изображение с помощью AI-механизмов, повышает детализацию и устраняет артефакты, характерные для низкокачественных материалов. Пользователь может работать с копиями видеофайлов или перезаписывать исходные файлы. 

Список основных возможностей VOVSOFT - Batch Video Upscaler:

  • Предназначен для пакетной обработки видеофайлов с целью увеличения разрешения.
  • Использует аппаратное ускорение на базе Vulkan для повышения производительности.
  • Применяет алгоритмы масштабирования без значительной потери качества.
  • Улучшает детализацию и уменьшает шумы с использованием ИИ.
  • Подходит для подготовки видео к просмотру на дисплеях с высоким разрешением.
  • Поддерживает распространенные форматы видео.
  • Предлагает удобный и простой интерфейс с минимальным количеством настроек.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать CapCutCapCut 6.1.1

CapCut - мощный видеоредактор для ПК с ОС Windows. С его помощью вы создадите высококачественные...

скачать DaVinci ResolveDaVinci Resolve 17.4.6 / 18.6.6 / 19.1.1

Профессиональное ПО для редактирования и обработки видеофайлов, которое предлагает...

скачать Magix (Sony) Vegas ProMagix (Sony) Vegas Pro 22.0.0.248

Magix (Sony) Vegas Pro - Это многодорожечная цифровая система нелинейного видео и аудио монтажа...

скачать Windows Live Movie MakerWindows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого...

скачать AvidemuxAvidemux 2.7.6 / 2.8.1

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все...

скачать Adobe After EffectsAdobe After Effects CC 2017 14.2.0.198/2020 17.1.0.72

Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для...

Отзывы о программе Batch Video Upscaler

Admin

Отзывов о программе Batch Video Upscaler 1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв