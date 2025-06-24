Slow Cooker Recipes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.68 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|DIL Studio
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13.72 Мб
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Slow Cooker Recipes — приложение для пользователей, которым нравится готовить хлеб и выпечку дома с использованием хлебопечек. Содержит разнообразную коллекцию рецептов, адаптированных под большинство современных моделей хлебопечек. С помощью приложения можно формировать списки покупок на основе выбранных блюд и просматривать рецепты в офлайн-режиме.
Для каждого рецепта присутствуют пошаговые инструкции и иллюстрации, что делает рецепты полезными даже для начинающих пользователей. Рецепты можно искать по названию или ингредиентам, также реализована возможность добавлять собственные рецепты и оценивать уже опубликованные. Приложение предлагает не только рецепты традиционного хлеба, но и более сложной выпечки — от сладких пирожков до теста для пиццы. Пользователи могут готовить как повседневную, так и праздничную выпечку.
Список основных возможностей Slow Cooker Recipes:
- Содержит коллекцию рецептов хлеба, пирогов, теста, запеканок, десертов и джемов.
- Предлагает пошаговые инструкции с фотографиями и инструкциями для каждого рецепта.
- Дает возможность сохранять любимые рецепты в избранное и добавлять собственные.
- Реализована функция поиска по названию блюда или ингредиентам.
- Помогает создавать списки покупок прямо из выбранного рецепта.
- Работает в офлайн-режиме к ранее просмотренным рецептам.
- Имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс.
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Admin
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