Slow Cooker Recipes для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.68 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13.72 Мб
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Slow Cooker Recipes — приложение для пользователей, которым нравится готовить хлеб и выпечку дома с использованием хлебопечек. Содержит разнообразную коллекцию рецептов, адаптированных под большинство современных моделей хлебопечек. С помощью приложения можно формировать списки покупок на основе выбранных блюд и просматривать рецепты в офлайн-режиме.

Для каждого рецепта присутствуют пошаговые инструкции и иллюстрации, что делает рецепты полезными даже для начинающих пользователей. Рецепты можно искать по названию или ингредиентам, также реализована возможность добавлять собственные рецепты и оценивать уже опубликованные. Приложение предлагает не только рецепты  традиционного хлеба, но и более сложной выпечки — от сладких пирожков до теста для пиццы. Пользователи могут готовить как повседневную, так и праздничную выпечку.

Список основных возможностей Slow Cooker Recipes:

  • Содержит коллекцию рецептов хлеба, пирогов, теста, запеканок, десертов и джемов.
  • Предлагает пошаговые инструкции с фотографиями и инструкциями для каждого рецепта.
  • Дает возможность сохранять любимые рецепты в избранное и добавлять собственные.
  • Реализована функция поиска по названию блюда или ингредиентам.
  • Помогает создавать списки покупок прямо из выбранного рецепта.
  • Работает в офлайн-режиме к ранее просмотренным рецептам.
  • Имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс.
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