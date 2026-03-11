iTop Easy Desktop для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $7.99
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|4.1.1.274 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|iTop Inc.
|Категория:
|Десктоп менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|104.44 Мб
|СКАЧАТЬ
iTop Easy Desktop — приложение для упорядочивания элементов рабочего стола в операционной системе Windows. Программа предназначена для структурирования значков, файлов и папок, которые со временем накапливаются на рабочем столе.
Приложение предлагает удобный способ группировки различных типов данных: документов, папок, приложений, изображений и других файлов. Все элементы можно размещать в специальных блоках на рабочем столе, благодаря чему они становятся более систематизированными и легче доступны. Можно создавать несколько страниц рабочего пространства и переключаться между ними, что полезно при работе с большим количеством файлов.
Отдельное внимание уделено настройке внешнего вида. Для каждого контейнера можно изменить цвет, прозрачность и параметры отображения текста, что позволяет адаптировать рабочий стол под личные предпочтения и повысить удобство навигации. Также предусмотрена функция быстрого поиска, с помощью которой можно быстро находить нужные файлы и папки.
Список основных возможностей iTop Easy Desktop:
- Организация файлов, папок, приложений и других элементов рабочего стола в отдельные контейнеры.
- Возможность создания нескольких страниц рабочего пространства для распределения большого количества значков.
- Гибкая настройка внешнего вида контейнеров: изменение цвета, прозрачности и параметров текста.
- Быстрый поиск файлов и папок непосредственно с рабочего стола.
- Отображение папок на рабочем столе для быстрого доступа к их содержимому
- Создание собственных правил для более удобного размещения и группировки значков.
- Поддержание аккуратного и структурированного вида рабочего стола.
- Низкое потребление системных ресурсов и стабильная работа на большинстве компьютеров.
- Простой интерфейс и удобное управление элементами рабочего пространства.
