iTop Easy Desktop — приложение для упорядочивания элементов рабочего стола в операционной системе Windows. Программа предназначена для структурирования значков, файлов и папок, которые со временем накапливаются на рабочем столе.

Приложение предлагает удобный способ группировки различных типов данных: документов, папок, приложений, изображений и других файлов. Все элементы можно размещать в специальных блоках на рабочем столе, благодаря чему они становятся более систематизированными и легче доступны. Можно создавать несколько страниц рабочего пространства и переключаться между ними, что полезно при работе с большим количеством файлов.

Отдельное внимание уделено настройке внешнего вида. Для каждого контейнера можно изменить цвет, прозрачность и параметры отображения текста, что позволяет адаптировать рабочий стол под личные предпочтения и повысить удобство навигации. Также предусмотрена функция быстрого поиска, с помощью которой можно быстро находить нужные файлы и папки.

Список основных возможностей iTop Easy Desktop: