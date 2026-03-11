iTop Easy Desktop для Windows

Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $7.99
Ограничение:30 дней
Версия:4.1.1.274 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Категория:Десктоп менеджеры
Размер:104.44 Мб
iTop Easy Desktop — приложение для упорядочивания элементов рабочего стола в операционной системе Windows. Программа предназначена для структурирования значков, файлов и папок, которые со временем накапливаются на рабочем столе.

Приложение предлагает удобный способ группировки различных типов данных: документов, папок, приложений, изображений и других файлов. Все элементы можно размещать в специальных блоках на рабочем столе, благодаря чему они становятся более систематизированными и легче доступны. Можно создавать несколько страниц рабочего пространства и переключаться между ними, что полезно при работе с большим количеством файлов.

Отдельное внимание уделено настройке внешнего вида. Для каждого контейнера можно изменить цвет, прозрачность и параметры отображения текста, что позволяет адаптировать рабочий стол под личные предпочтения и повысить удобство навигации. Также предусмотрена функция быстрого поиска, с помощью которой можно быстро находить нужные файлы и папки.

Список основных возможностей iTop Easy Desktop:

  • Организация файлов, папок, приложений и других элементов рабочего стола в отдельные контейнеры.
  • Возможность создания нескольких страниц рабочего пространства для распределения большого количества значков.
  • Гибкая настройка внешнего вида контейнеров: изменение цвета, прозрачности и параметров текста.
  • Быстрый поиск файлов и папок непосредственно с рабочего стола.
  • Отображение папок на рабочем столе для быстрого доступа к их содержимому
  • Создание собственных правил для более удобного размещения и группировки значков.
  • Поддержание аккуратного и структурированного вида рабочего стола.
  • Низкое потребление системных ресурсов и стабильная работа на большинстве компьютеров.
  • Простой интерфейс и удобное управление элементами рабочего пространства.
