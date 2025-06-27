SiriusLLM для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.57 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Антивирусы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.16 Мб
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SiriusLLM — сервис для анализа потенциально вредоносных файлов и процессов с использованием технологий ИИ и больших языковых моделей. Помогает провести диагностику цифровых угроз и оценить поведения программных компонентов на основе интеллектуального анализа. Программа предоставляет гибкие инструменты, которые помогают выявить подозрительное ПО без необходимости установки антивирусника. Простой интерфейс делает продукт доступным для начинающих и опытных пользователей.

Программа работает в двух режимах сканирования: сбалансированный и параноидальный. Первый предоставляет умеренные и более взвешенные оценки, второй — активнее реагирует на возможные угрозы, даже при слабых признаках подозрительного поведения. Кроме того, пользователь может выбрать тип анализа: экспресс-сканирование или углублённую проверку с детальным анализом.

Не требует предварительной установки и запускается сразу после двойного щелчка по исполняемому файлу, все настройки доступны в одном окне. SiriusLLM использует собственную систему формирования запросов к языковой модели на основе характеристик анализируемого объекта. В результате пользователь получает оценку потенциальной опасности и уровень уверенности ИИ в своем решении. Важно отметить, что SiriusLLM не заменяет полноценный антивирус, а предоставляет интеллектуальную экспертизу для оценки безопасности конкретных файлов или процессов.

Список основных возможностей SiriusLLM:

  • Помогает оценить безопасность ПО и процессов с точки зрения ИИ.
  • Использует языковые модели для диагностики угроз.
  • Предлагает варианты экспресс-анализа и углублённого сканирования.
  • Предоставляет выбор между сбалансированным и параноидальным режимами сканирования.
  • Оценивает поведение процессов в реальном времени.
  • Отображает степень уверенности ИИ в результатах анализа.
  • Собирает информацию о файлах и процессах для последующего анализа.
  • Содержит гибкую настройку уровня сложности объяснений в зависимости от опыта пользователя.
  • Запускается без установки, посредством одного исполняемого файла.
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