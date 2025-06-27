SiriusLLM для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.57 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VoodooSoft
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.16 Мб
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SiriusLLM — сервис для анализа потенциально вредоносных файлов и процессов с использованием технологий ИИ и больших языковых моделей. Помогает провести диагностику цифровых угроз и оценить поведения программных компонентов на основе интеллектуального анализа. Программа предоставляет гибкие инструменты, которые помогают выявить подозрительное ПО без необходимости установки антивирусника. Простой интерфейс делает продукт доступным для начинающих и опытных пользователей.
Программа работает в двух режимах сканирования: сбалансированный и параноидальный. Первый предоставляет умеренные и более взвешенные оценки, второй — активнее реагирует на возможные угрозы, даже при слабых признаках подозрительного поведения. Кроме того, пользователь может выбрать тип анализа: экспресс-сканирование или углублённую проверку с детальным анализом.
Не требует предварительной установки и запускается сразу после двойного щелчка по исполняемому файлу, все настройки доступны в одном окне. SiriusLLM использует собственную систему формирования запросов к языковой модели на основе характеристик анализируемого объекта. В результате пользователь получает оценку потенциальной опасности и уровень уверенности ИИ в своем решении. Важно отметить, что SiriusLLM не заменяет полноценный антивирус, а предоставляет интеллектуальную экспертизу для оценки безопасности конкретных файлов или процессов.
Список основных возможностей SiriusLLM:
- Помогает оценить безопасность ПО и процессов с точки зрения ИИ.
- Использует языковые модели для диагностики угроз.
- Предлагает варианты экспресс-анализа и углублённого сканирования.
- Предоставляет выбор между сбалансированным и параноидальным режимами сканирования.
- Оценивает поведение процессов в реальном времени.
- Отображает степень уверенности ИИ в результатах анализа.
- Собирает информацию о файлах и процессах для последующего анализа.
- Содержит гибкую настройку уровня сложности объяснений в зависимости от опыта пользователя.
- Запускается без установки, посредством одного исполняемого файла.
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