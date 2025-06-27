SiriusLLM — сервис для анализа потенциально вредоносных файлов и процессов с использованием технологий ИИ и больших языковых моделей. Помогает провести диагностику цифровых угроз и оценить поведения программных компонентов на основе интеллектуального анализа. Программа предоставляет гибкие инструменты, которые помогают выявить подозрительное ПО без необходимости установки антивирусника. Простой интерфейс делает продукт доступным для начинающих и опытных пользователей.

Программа работает в двух режимах сканирования: сбалансированный и параноидальный. Первый предоставляет умеренные и более взвешенные оценки, второй — активнее реагирует на возможные угрозы, даже при слабых признаках подозрительного поведения. Кроме того, пользователь может выбрать тип анализа: экспресс-сканирование или углублённую проверку с детальным анализом.

Не требует предварительной установки и запускается сразу после двойного щелчка по исполняемому файлу, все настройки доступны в одном окне. SiriusLLM использует собственную систему формирования запросов к языковой модели на основе характеристик анализируемого объекта. В результате пользователь получает оценку потенциальной опасности и уровень уверенности ИИ в своем решении. Важно отметить, что SiriusLLM не заменяет полноценный антивирус, а предоставляет интеллектуальную экспертизу для оценки безопасности конкретных файлов или процессов.

Список основных возможностей SiriusLLM: