Dear Me для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Здоровье
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Размер:53.01 Мб
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Dear Me — приложение помогает структурировать повседневные дела, отслеживать привычки и планировать различные задачи. Предназначено для системной организации времени, управления рутиной и формирования устойчивых моделей поведения, так как сочетает в себе функции трекера привычек, цифрового планировщика и инструмента самоорганизации.

Трекер помогает вести учёт выполненных действий, формировать индивидуальные ритуалы, вести физическую активность и розвивать полезные привычки: чтение, медитация, уход за собой и т.д. Также уделено внимание поддержке пользователей с СДВГ — приложение делит задачи на небольшие участки, облегчает их выполнение и помогает удерживать внимание на текущей задаче.

Список основных возможностей Dear Me:

 

  • Помогает отслеживать привычки и формировать устойчивые модели поведения.
  • Дает возможность формировать индивидуальные списки задач с возможностью настройки приоритетов.
  • Удобно при планирование дел и делегирование времени на конкретные виды активности.
  • Содержит инструменты самоорганизации, ориентированные на улучшение фокусировки.
  • Поддерживает пользователей с СДВГ: разбивает задачи на управляемые этапы.
  • Предлагает гибкую настройку уведомлений для различных типов задач и привычек.
  • Дает возможность использовать приложение как органайзер или личный помощник.
  • Помогает отслеживать прогресс по выбранным целям и действиям.
  • Интуитивно понятный интерфейс, ориентированный на простоту использования.

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