Dear Me — приложение помогает структурировать повседневные дела, отслеживать привычки и планировать различные задачи. Предназначено для системной организации времени, управления рутиной и формирования устойчивых моделей поведения, так как сочетает в себе функции трекера привычек, цифрового планировщика и инструмента самоорганизации.

Трекер помогает вести учёт выполненных действий, формировать индивидуальные ритуалы, вести физическую активность и розвивать полезные привычки: чтение, медитация, уход за собой и т.д. Также уделено внимание поддержке пользователей с СДВГ — приложение делит задачи на небольшие участки, облегчает их выполнение и помогает удерживать внимание на текущей задаче.

Список основных возможностей Dear Me: