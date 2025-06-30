Dear Me для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Fitself
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53.01 Мб
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Dear Me — приложение помогает структурировать повседневные дела, отслеживать привычки и планировать различные задачи. Предназначено для системной организации времени, управления рутиной и формирования устойчивых моделей поведения, так как сочетает в себе функции трекера привычек, цифрового планировщика и инструмента самоорганизации.
Трекер помогает вести учёт выполненных действий, формировать индивидуальные ритуалы, вести физическую активность и розвивать полезные привычки: чтение, медитация, уход за собой и т.д. Также уделено внимание поддержке пользователей с СДВГ — приложение делит задачи на небольшие участки, облегчает их выполнение и помогает удерживать внимание на текущей задаче.
Список основных возможностей Dear Me:
- Помогает отслеживать привычки и формировать устойчивые модели поведения.
- Дает возможность формировать индивидуальные списки задач с возможностью настройки приоритетов.
- Удобно при планирование дел и делегирование времени на конкретные виды активности.
- Содержит инструменты самоорганизации, ориентированные на улучшение фокусировки.
- Поддерживает пользователей с СДВГ: разбивает задачи на управляемые этапы.
- Предлагает гибкую настройку уведомлений для различных типов задач и привычек.
- Дает возможность использовать приложение как органайзер или личный помощник.
- Помогает отслеживать прогресс по выбранным целям и действиям.
- Интуитивно понятный интерфейс, ориентированный на простоту использования.
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Admin
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