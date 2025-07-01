Ужин Дома для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.97 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:4.61 Мб
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Ужин Дома — сервис для оформления доставки наборов продуктов с пошаговыми рецептами для самостоятельной готовки дома. Ориентирован на тех, кто хочет разнообразить повседневное меню, сэкономить время на планировании и покупке продуктов. Пользователь выбирает блюда, которые он хотел бы приготовить, а приложение помогает оформить доставку ингредиентов в точном объёме, необходимом по рецепту.

Каталог меню содержит разные типы блюд: горячее, супы, завтраки, десерты и смузи. Каждое блюдо сопровождается подробными инструкциями, а интерфейс приложения дает возможность составить индивидуальное меню на неделю и заказать продукты на весь период. Приложение поддерживает оплату банковскими картами, наличными и через Google Pay, все заказы, оформленные через приложение, фиксируются в истории заказов и учитываются при начислении бонусов и подарков.

Список основных возможностей Ужин Дома:

  • Дает возможность составить персональное меню на неделю из более чем 40 блюд.
  • Содержит разные типы кухни: вегетарианскую, детскую, без духовки и др.
  • Помогает заказать ингредиенты точно в необходимом количестве.
  • Содержит подробные пошаговые рецепты от шеф-поваров для каждого блюда.
  • Поддерживает оплату заказа банковскими картами, Google Pay или наличными.
  • Реализует программу лояльности с накоплением бонусов и подарками.
  • Обеспечивает просмотр истории заказов и оценка качества обслуживания.
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