Ужин Дома для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.97 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Elementaree Research LLC
|Категория:
|Кулинария, напитки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.61 Мб
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Ужин Дома — сервис для оформления доставки наборов продуктов с пошаговыми рецептами для самостоятельной готовки дома. Ориентирован на тех, кто хочет разнообразить повседневное меню, сэкономить время на планировании и покупке продуктов. Пользователь выбирает блюда, которые он хотел бы приготовить, а приложение помогает оформить доставку ингредиентов в точном объёме, необходимом по рецепту.
Каталог меню содержит разные типы блюд: горячее, супы, завтраки, десерты и смузи. Каждое блюдо сопровождается подробными инструкциями, а интерфейс приложения дает возможность составить индивидуальное меню на неделю и заказать продукты на весь период. Приложение поддерживает оплату банковскими картами, наличными и через Google Pay, все заказы, оформленные через приложение, фиксируются в истории заказов и учитываются при начислении бонусов и подарков.
Список основных возможностей Ужин Дома:
- Дает возможность составить персональное меню на неделю из более чем 40 блюд.
- Содержит разные типы кухни: вегетарианскую, детскую, без духовки и др.
- Помогает заказать ингредиенты точно в необходимом количестве.
- Содержит подробные пошаговые рецепты от шеф-поваров для каждого блюда.
- Поддерживает оплату заказа банковскими картами, Google Pay или наличными.
- Реализует программу лояльности с накоплением бонусов и подарками.
- Обеспечивает просмотр истории заказов и оценка качества обслуживания.
Приложение с широким выбором рецептов для приготовления хлеба, теста, десертов и других...
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