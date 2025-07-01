Ужин Дома — сервис для оформления доставки наборов продуктов с пошаговыми рецептами для самостоятельной готовки дома. Ориентирован на тех, кто хочет разнообразить повседневное меню, сэкономить время на планировании и покупке продуктов. Пользователь выбирает блюда, которые он хотел бы приготовить, а приложение помогает оформить доставку ингредиентов в точном объёме, необходимом по рецепту.

Каталог меню содержит разные типы блюд: горячее, супы, завтраки, десерты и смузи. Каждое блюдо сопровождается подробными инструкциями, а интерфейс приложения дает возможность составить индивидуальное меню на неделю и заказать продукты на весь период. Приложение поддерживает оплату банковскими картами, наличными и через Google Pay, все заказы, оформленные через приложение, фиксируются в истории заказов и учитываются при начислении бонусов и подарков.

Список основных возможностей Ужин Дома: