Minimal Image Viewer — компактный просмотрщик изображений, представляет базовый функционал для просмотра графических файлов и минималистиченый интерфейс. Программа автоматически загружает все изображения из выбранной папки и позволяет перемещаться между ними с помощью клавиш навигации. Реализованы такие базовые функции, как масштабирование, поворот изображения, удаление файлов и переключение в полноэкранный режим. Также поддерживает вставку изображений из буфера обмена.

Работает без подключения к интернету и совместим с большинством популярных расширений графических файлов и сохраняет при этом производительность и конфиденциальность: программа не передает данные на внешние сервера и работает исключительно локально.

Список основных возможностей Minimal Image Viewer: