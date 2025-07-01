Minimal Image Viewer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Deminimis
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|328 Кб
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Minimal Image Viewer — компактный просмотрщик изображений, представляет базовый функционал для просмотра графических файлов и минималистиченый интерфейс. Программа автоматически загружает все изображения из выбранной папки и позволяет перемещаться между ними с помощью клавиш навигации. Реализованы такие базовые функции, как масштабирование, поворот изображения, удаление файлов и переключение в полноэкранный режим. Также поддерживает вставку изображений из буфера обмена.
Работает без подключения к интернету и совместим с большинством популярных расширений графических файлов и сохраняет при этом производительность и конфиденциальность: программа не передает данные на внешние сервера и работает исключительно локально.
Список основных возможностей Minimal Image Viewer:
- Просмотр большинства популярных расширений графических файлов.
- Поддерживает перетаскивание изображений и открытие через контекстное меню.
- Обеспечивает вставку изображений из буфера обмена.
- Содержит базовые функции: поворот изображений, масштабирование, полноэкранный режим.
- Дает возможность удалять изображения напрямую из приложения или сохранять изображений в другую директорию.
- Совместим с широким спектром форматов изображений через Windows Imaging Component.
- Нет необходимости в установке, автономная работа без подключения к интернету.
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