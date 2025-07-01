Minimal Image Viewer для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Просмотр
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Размер:328 Кб
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Minimal Image Viewer — компактный просмотрщик изображений, представляет базовый функционал для просмотра графических файлов и минималистиченый интерфейс. Программа автоматически загружает все изображения из выбранной папки и позволяет перемещаться между ними с помощью клавиш навигации. Реализованы такие базовые функции, как масштабирование, поворот изображения, удаление файлов и переключение в полноэкранный режим. Также поддерживает вставку изображений из буфера обмена.

Работает без подключения к интернету и совместим с большинством популярных расширений графических файлов и сохраняет при этом производительность и конфиденциальность: программа не передает данные на внешние сервера и работает исключительно локально.

Список основных возможностей Minimal Image Viewer:

  • Просмотр большинства популярных расширений графических файлов.
  • Поддерживает перетаскивание изображений и открытие через контекстное меню.
  • Обеспечивает вставку изображений из буфера обмена.
  • Содержит базовые функции: поворот изображений, масштабирование, полноэкранный режим.
  • Дает возможность удалять изображения напрямую из приложения или сохранять изображений в другую директорию.
  • Совместим с широким спектром форматов изображений через Windows Imaging Component.
  • Нет необходимости в установке, автономная работа без подключения к интернету.
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