Immersive Chinese для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.94 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:11.94 Мб
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Immersive Chinese — приложение для самостоятельного изучения разговорного китайского языка, помогает освоить лексику и грамматику на основе большого количества аудиоматериалов. Программа предлагает структурированный курс с постепенным усложнением материала, а также инструменты для закрепления выученного. Доступен оффлайн-режим с загрузкой всех файлов на устройство. Поддерживается как упрощённая, так и традиционная китайская письменность.

Содержит более 7500 аудиозаписей, 185 уроков и свыше 4500 уникальных предложений, охватывает начальный и средний уровни владения языком. Дает возможность использовать замедленное воспроизведение, при котором становятся более различимыми особенности произношения. Все аудиофайлы записаны профессиональным диктором на стандартном мандаринском наречии.

Список основных возможностей Immersive Chinese:

  • Содержит более 7500 озвученных предложений и выражений по 185 урокам.
  • Обеспечивает аудио в двух режимах: нормальном и замедленном.
  • Предлагает пошаговое введение новых слов без перегрузки.
  • Поддерживает упрощённые и традиционные иероглифы.
  • Помогает создавать пользовательские списки лексики и предложений.
  • Использует повторение по настройкам: задержки, циклы, порядок воспроизведения.
  • Работает в оффлайн режиме с полной локальной загрузкой контента.
  • Предлагает подробные пояснения к словам и выражениям.
  • Озвучка профессиональным диктором на стандартном мандаринском диалекте.
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