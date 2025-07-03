Immersive Chinese — приложение для самостоятельного изучения разговорного китайского языка, помогает освоить лексику и грамматику на основе большого количества аудиоматериалов. Программа предлагает структурированный курс с постепенным усложнением материала, а также инструменты для закрепления выученного. Доступен оффлайн-режим с загрузкой всех файлов на устройство. Поддерживается как упрощённая, так и традиционная китайская письменность.

Содержит более 7500 аудиозаписей, 185 уроков и свыше 4500 уникальных предложений, охватывает начальный и средний уровни владения языком. Дает возможность использовать замедленное воспроизведение, при котором становятся более различимыми особенности произношения. Все аудиофайлы записаны профессиональным диктором на стандартном мандаринском наречии.

Список основных возможностей Immersive Chinese: