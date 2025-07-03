Immersive Chinese для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.94 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Immersive Chinese
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|11.94 Мб
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Immersive Chinese — приложение для самостоятельного изучения разговорного китайского языка, помогает освоить лексику и грамматику на основе большого количества аудиоматериалов. Программа предлагает структурированный курс с постепенным усложнением материала, а также инструменты для закрепления выученного. Доступен оффлайн-режим с загрузкой всех файлов на устройство. Поддерживается как упрощённая, так и традиционная китайская письменность.
Содержит более 7500 аудиозаписей, 185 уроков и свыше 4500 уникальных предложений, охватывает начальный и средний уровни владения языком. Дает возможность использовать замедленное воспроизведение, при котором становятся более различимыми особенности произношения. Все аудиофайлы записаны профессиональным диктором на стандартном мандаринском наречии.
Список основных возможностей Immersive Chinese:
- Содержит более 7500 озвученных предложений и выражений по 185 урокам.
- Обеспечивает аудио в двух режимах: нормальном и замедленном.
- Предлагает пошаговое введение новых слов без перегрузки.
- Поддерживает упрощённые и традиционные иероглифы.
- Помогает создавать пользовательские списки лексики и предложений.
- Использует повторение по настройкам: задержки, циклы, порядок воспроизведения.
- Работает в оффлайн режиме с полной локальной загрузкой контента.
- Предлагает подробные пояснения к словам и выражениям.
- Озвучка профессиональным диктором на стандартном мандаринском диалекте.
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