Local Weather Forecast для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.24 Мб
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Local Weather Forecast — инструмент для комплексного мониторинга погодных условий. Предоставляет подробную информацию о текущей погоде в почасовом и долгосрочном прогнозе, направлении ветра, уровне загрязнения атмосферы, а также оповещает о неблагоприятных метеоусловиях. Позволяет отслеживать краткосрочные и долгосрочные прогнозы, на 24 часа и 15 дней вперёд соответственно.

Приложение также содержит радарную карту, которая отображает движение осадков, что особенно полезно при планировании поездок. Данные поступают в режиме реального времени и сопровождаются графикой. Особое внимание уделено точности прогноза, что позволяет учитывать погодные условия в повседневной жизни или при планировании мероприятий на открытом воздухе.

Список основных возможностей Local Weather Forecast:

  • Предоставляет прогноз на 15 дней вперёд с данными о температуре, направлении ветра и уровне загрязнения воздуха.
  • Поддерживает глобальное покрытие с возможностью просмотреть данные для любого региона мира.
  • Автоматически оповещает о резких изменениях погоды и потенциально опасных метеоусловиях.
  • Отображает почасовой прогноз погоды на ближайшие сутки с акцентом на перепады температуры.
  • Показывает детализированные показатели загрязнения воздуха, включая индексы PM2.5 и AQI на 5-дневный период.
  • Предлагает виджеты для быстрого доступа к информации с главного экрана устройства.
  • Содержит интерактивную радарную карту с визуализацией осадков.
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