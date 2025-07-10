Local Weather Forecast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vitality App Studios
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.24 Мб
|СКАЧАТЬ
Local Weather Forecast — инструмент для комплексного мониторинга погодных условий. Предоставляет подробную информацию о текущей погоде в почасовом и долгосрочном прогнозе, направлении ветра, уровне загрязнения атмосферы, а также оповещает о неблагоприятных метеоусловиях. Позволяет отслеживать краткосрочные и долгосрочные прогнозы, на 24 часа и 15 дней вперёд соответственно.
Приложение также содержит радарную карту, которая отображает движение осадков, что особенно полезно при планировании поездок. Данные поступают в режиме реального времени и сопровождаются графикой. Особое внимание уделено точности прогноза, что позволяет учитывать погодные условия в повседневной жизни или при планировании мероприятий на открытом воздухе.
Список основных возможностей Local Weather Forecast:
- Предоставляет прогноз на 15 дней вперёд с данными о температуре, направлении ветра и уровне загрязнения воздуха.
- Поддерживает глобальное покрытие с возможностью просмотреть данные для любого региона мира.
- Автоматически оповещает о резких изменениях погоды и потенциально опасных метеоусловиях.
- Отображает почасовой прогноз погоды на ближайшие сутки с акцентом на перепады температуры.
- Показывает детализированные показатели загрязнения воздуха, включая индексы PM2.5 и AQI на 5-дневный период.
- Предлагает виджеты для быстрого доступа к информации с главного экрана устройства.
- Содержит интерактивную радарную карту с визуализацией осадков.
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...
Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...
Незаменимый помощник в повседневной жизни, благодаря которому вы можете в любое время...
Мобильное расширение популярной ГИС-платформы, которое обеспечивает возможность работы...
Полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный компас и уровень....
Программа для планирования и оптимизации маршрутов с несколькими остановками. Позволяет...
Отзывы о программе Local Weather Forecast
Admin
Отзывов о программе Local Weather Forecast 1.4.9 пока нет, можете добавить...