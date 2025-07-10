Local Weather Forecast — инструмент для комплексного мониторинга погодных условий. Предоставляет подробную информацию о текущей погоде в почасовом и долгосрочном прогнозе, направлении ветра, уровне загрязнения атмосферы, а также оповещает о неблагоприятных метеоусловиях. Позволяет отслеживать краткосрочные и долгосрочные прогнозы, на 24 часа и 15 дней вперёд соответственно.

Приложение также содержит радарную карту, которая отображает движение осадков, что особенно полезно при планировании поездок. Данные поступают в режиме реального времени и сопровождаются графикой. Особое внимание уделено точности прогноза, что позволяет учитывать погодные условия в повседневной жизни или при планировании мероприятий на открытом воздухе.

Список основных возможностей Local Weather Forecast: