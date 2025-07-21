Sun Ephemeris — приложение для расчёта точных астрономических параметров Солнца и Луны в зависимости от заданной географической позиции и времени. Позволяет отслеживать движение небесных тел в режиме реального времени, определять их азимут, высоту над горизонтом, а также фазы Луны и моменты восхода и захода. Будет полезно фотографам, путешественникам, наблюдателям природы и другим специалистам, которые работают на открытом воздухе.

Интерфейс программы представляет собой карту, где можно выбрать местоположение с компасом и быстро определить направление восхода или заката. Также дату и время можно самостоятельно, тогда информация автоматически синхронизируется с системными часами устройства. Благодаря поддержке различных картографических слоёв, таких как спутниковая или гибридная карта, пользователь может использовать гибкие возможности визуализации.

Список основных возможностей Sun Ephemeris: