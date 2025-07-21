Sun Ephemeris для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:14.35 Мб
СКАЧАТЬ
Sun Ephemeris скриншот № 1
Sun Ephemeris скриншот № 2
Sun Ephemeris скриншот № 3
Sun Ephemeris скриншот № 4

Sun Ephemeris — приложение для расчёта точных астрономических параметров Солнца и Луны в зависимости от заданной географической позиции и времени. Позволяет отслеживать движение небесных тел в режиме реального времени, определять их азимут, высоту над горизонтом, а также фазы Луны и моменты восхода и захода. Будет полезно фотографам, путешественникам, наблюдателям природы и другим специалистам, которые работают на открытом воздухе.

Интерфейс программы представляет собой карту, где можно выбрать местоположение с компасом и быстро определить направление восхода или заката. Также дату и время можно самостоятельно, тогда информация автоматически синхронизируется с системными часами устройства. Благодаря поддержке различных картографических слоёв, таких как спутниковая или гибридная карта, пользователь может использовать гибкие возможности визуализации.

Список основных возможностей Sun Ephemeris:

  • Дает возможность определить временя восхода и заката Солнца и Луны.

  • Помогает расчитать азимут и высоту Солнца и Луны для любой точки на Земле.

  • Предлагает интерактивные карты различных режимов (стандартный, спутниковый, гибридный, рельефный).

  • Отображает график высоты небесных тел в течение дня и в режиме реального времени.

  • Предоставляет возможность задать дату и временя самостоятельно через календарь.

  • Выполняет поиск местоположения по названию или с помощью GPS.

  • Отображает информацию об астрономическом полудне (время, азимут, высота).

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать Windy.comWindy.com 46.0.4

Приложение предоставляет точные прогнозы на основе данных от глобальных и локальных...

скачать Kiwi.comKiwi.com 2025.26.0

Приложение для поиска и бронирования недорогих билетов на самолёты, поезда и автобусы с...

скачать WazeWaze 5.7.2.0

Waze – навигатор, контент которого дополняют и обновляют сами пользователи. Приложение...

скачать Flightradar24Flightradar24 10.12.0

Незаменимый помощник любого путешественника, с помощью которого можно легко следить за...

скачать inDriverinDriver 4.6.0

Мобильное Android-приложение, которое представляет собой удобное и дешёвое такси,...

скачать Локатор 24Локатор 24 2.6.59

Удобное и надежное приложение для отслеживания местоположения ваших детей в реальном...

Отзывы о программе Sun Ephemeris

Admin

Отзывов о программе Sun Ephemeris 3.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв