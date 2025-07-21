Sun Ephemeris для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PixelProse SARL
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|14.35 Мб
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Sun Ephemeris — приложение для расчёта точных астрономических параметров Солнца и Луны в зависимости от заданной географической позиции и времени. Позволяет отслеживать движение небесных тел в режиме реального времени, определять их азимут, высоту над горизонтом, а также фазы Луны и моменты восхода и захода. Будет полезно фотографам, путешественникам, наблюдателям природы и другим специалистам, которые работают на открытом воздухе.
Интерфейс программы представляет собой карту, где можно выбрать местоположение с компасом и быстро определить направление восхода или заката. Также дату и время можно самостоятельно, тогда информация автоматически синхронизируется с системными часами устройства. Благодаря поддержке различных картографических слоёв, таких как спутниковая или гибридная карта, пользователь может использовать гибкие возможности визуализации.
Список основных возможностей Sun Ephemeris:
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Дает возможность определить временя восхода и заката Солнца и Луны.
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Помогает расчитать азимут и высоту Солнца и Луны для любой точки на Земле.
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Предлагает интерактивные карты различных режимов (стандартный, спутниковый, гибридный, рельефный).
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Отображает график высоты небесных тел в течение дня и в режиме реального времени.
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Предоставляет возможность задать дату и временя самостоятельно через календарь.
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Выполняет поиск местоположения по названию или с помощью GPS.
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Отображает информацию об астрономическом полудне (время, азимут, высота).
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