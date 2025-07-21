Trekking Carpathians для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Украинский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:30.63 Мб
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Trekking Carpathians — приложение для организации пеших маршрутов по украинским Карпатам, ориентированое на туристов, путешественников и любителей активного отдыха, предоставляет инструменты для планирования, навигации и обмена информацией в условиях ограниченного доступа к интернету. Содержит широкий спектр функций, таких как каталог проверенных маршрутов, топографические карты, информацию о населённых пунктах и возможностях транспорта. 

У пользователей также есть возможность добавлять собственные заметки, делиться фотографиями, оставлять комментарии об объектах, дополнять транспортную информацию. Встроенный чат позволяет поддерживать связь с другими участниками сообщества, получать советы, обмениваться наблюдениями и координировать передвижение. Программа работает в автономном режиме, пользователи мошут загружать карты нужных регионов, заранее выбирать маршруты и использовать их без подключения к сети. Система позволяет отслеживать текущее местоположение, находить ближайшие деревни, лагеря, источники воды, хижины, а также следить за прогнозом погоды.

 

Список основных возможностей Trekking Carpathians:

  • Обеспечивает загрузку и использование топографических карт конкретных регионов Карпат.

  • Предоставляет доступ к большому каталогу пешеходных маршрутов с возможность отображения текущего положения.

  • Содержит информацию о деревнях, посёлках и городах и помогает найти ближайшие населённые пункты.

  • Дает быстрый доступ к информации о хижинах, источниках воды, местах для лагеря.

  • При желании пользователи могут добавлять, редактировать и просматривать объекты на картах.

  • Показывает расписание автобусов и поездов с возможностью редактирования данных пользователями.

  • Отображает прогноз погоды по вершинам, массивам и населённым пунктам.

  • Оснащено встроенным чатом для общения с другими путешественниками.

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Отзывы о программе Trekking Carpathians

Admin

Отзывов о программе Trekking Carpathians 2.5.2 пока нет, можете добавить...

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