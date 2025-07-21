Trekking Carpathians — приложение для организации пеших маршрутов по украинским Карпатам, ориентированое на туристов, путешественников и любителей активного отдыха, предоставляет инструменты для планирования, навигации и обмена информацией в условиях ограниченного доступа к интернету. Содержит широкий спектр функций, таких как каталог проверенных маршрутов, топографические карты, информацию о населённых пунктах и возможностях транспорта.

У пользователей также есть возможность добавлять собственные заметки, делиться фотографиями, оставлять комментарии об объектах, дополнять транспортную информацию. Встроенный чат позволяет поддерживать связь с другими участниками сообщества, получать советы, обмениваться наблюдениями и координировать передвижение. Программа работает в автономном режиме, пользователи мошут загружать карты нужных регионов, заранее выбирать маршруты и использовать их без подключения к сети. Система позволяет отслеживать текущее местоположение, находить ближайшие деревни, лагеря, источники воды, хижины, а также следить за прогнозом погоды.

Список основных возможностей Trekking Carpathians: