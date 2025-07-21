Trekking Carpathians для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Украинский
|Разработчик:
|Roman Gelembiuk
|Категория:
|Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|30.63 Мб
|СКАЧАТЬ
Trekking Carpathians — приложение для организации пеших маршрутов по украинским Карпатам, ориентированое на туристов, путешественников и любителей активного отдыха, предоставляет инструменты для планирования, навигации и обмена информацией в условиях ограниченного доступа к интернету. Содержит широкий спектр функций, таких как каталог проверенных маршрутов, топографические карты, информацию о населённых пунктах и возможностях транспорта.
У пользователей также есть возможность добавлять собственные заметки, делиться фотографиями, оставлять комментарии об объектах, дополнять транспортную информацию. Встроенный чат позволяет поддерживать связь с другими участниками сообщества, получать советы, обмениваться наблюдениями и координировать передвижение. Программа работает в автономном режиме, пользователи мошут загружать карты нужных регионов, заранее выбирать маршруты и использовать их без подключения к сети. Система позволяет отслеживать текущее местоположение, находить ближайшие деревни, лагеря, источники воды, хижины, а также следить за прогнозом погоды.
Список основных возможностей Trekking Carpathians:
-
Обеспечивает загрузку и использование топографических карт конкретных регионов Карпат.
-
Предоставляет доступ к большому каталогу пешеходных маршрутов с возможность отображения текущего положения.
-
Содержит информацию о деревнях, посёлках и городах и помогает найти ближайшие населённые пункты.
-
Дает быстрый доступ к информации о хижинах, источниках воды, местах для лагеря.
-
При желании пользователи могут добавлять, редактировать и просматривать объекты на картах.
-
Показывает расписание автобусов и поездов с возможностью редактирования данных пользователями.
-
Отображает прогноз погоды по вершинам, массивам и населённым пунктам.
-
Оснащено встроенным чатом для общения с другими путешественниками.
Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...
2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...
MAPS.ME v15.7.71702-googleRelease
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...
ROAD LORDS GPS 3.7.0-76bb09f8c
Бесплатное и полезное приложение для Android-устройств, предназначенное для навигации...
Шанхай путеводитель 13.1.0 (Play)
Шанхай путеводитель - полезное приложение для путешественников, благодаря которому Вы...
Бронируйте на ходу при помощи мобильного приложения Hostelworld. Приложение позволяет...
Отзывы о программе Trekking Carpathians
Admin
Отзывов о программе Trekking Carpathians 2.5.2 пока нет, можете добавить...