KAYAK для Android

KAYAK 103.1 для Android

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Описание KAYAK 103.1 для AndroidОписание   Скачать KAYAK 103.1 для AndroidСКАЧАТЬ (35,86 Мб) Скриншоты KAYAK 103.1 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика KAYAK 103.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о KAYAK 103.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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KAYAK - отличное решение для всех путешественников, которое пригодится как тем, кто планирует свой маршрут заранее, так и спонтанным туристам. На этом портале вы сможете решить все основные задачи, связанные с планируемой поездкой: купить авиабилеты, забронировать номер в гостинице и арендовать автомобиль.

При этом разнообразие доступных вариантов каждого вида услуги на KAYAK просто огромное. Чтобы было легче ориентироваться в поиске отелей, билетов на самолет и арендуемых транспортных средствах предусмотрена продвинутая система фильтрации (цена, пересадки, место расположения и др.), что позволит найти варианты, которые наиболее близки к вашим требованиям. Таким образом, вы быстро и легко найдете самые выгодные предложения и забронируете все по оптимальной цене.

Удобно, что сервис приложения позволяет для гостиниц почитать отзывы других посетителей, посмотреть фотографии номеров, увидеть размещение отеля на карте местности и получить другую полезную информацию. Кроме того, можно отслеживать статус авиарейсов, создавать уведомления о наступлении определенного события (например, низкой цены на билет) и управлять планами своих поездок.

В общем, с KAYAK ваше путешествие будет комфортным, продуктивным и увлекательным, позволяя посвятить свободное время отдыху и ознакомлению с достопримечательностями места назначения поездки.

Что нового в KAYAK 103.1 для Android?
  • добавлена новая функция - в результатах поиска будут показаны варианты, которые уже были однажды выбрали, или они будут вынесены в самый верх списка (при сортировке «Оптимально»).
KAYAK
KAYAK
KAYAK
KAYAK
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 799
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск - Путеводители - другое
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Отзывы о программе KAYAK

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