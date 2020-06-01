2GIS (2ГИС) - карты и справочник с контактами фирм города. Доступны города России, Украины, Казахстана, Италии, Кипра, Чили, ОАЭ.
Приложение работает без подключения к интернету: адреса, телефоны, время работы компаний доступны в любой момент.
Поиск проезда на общественном транспорте или на личном автомобиле поможет добраться до найденного по самым оптимальным маршрутам.
Возможности 2GIS:
Работа офлайн: доступен в любой момент, просто загрузите базу вашего города.
Детальная карта всегда покажет, где вы находитесь и что есть рядом.
Актуальная информация о фирмах города: контакты, время работы, отзывы, рейтинг, фотографии фото и входы. Открывайте для себя новые интересные места: кафе, бары и рестораны. Заказывайте такси. Выбирайте магазины.
Поиск проезда: оптимальные маршруты на авто и на общественном транспорте с подсказками по навигации. Выбирайте какой вид транспорта вам удобнее, у нас есть всё: от метро и электричек до фуникулёров и речных трамваев.
Этажи: навигатор по крупным торговым центрам. Находите магазины, фудкорты, туалеты на схеме.
Обслуживающие организации: кто обслуживает ваш дом - от провайдеров до больниц.
На данный момент доступны:
241 город в России
19 городов в Украине
5 городов в Казахстане
24 города в Чехии
2 города в Италии
2 города в Кипре
1 город в Чили
1 город в ОАЭ
Что нового в 2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для Android?
Теперь можно прямо на карте измерить любое расстояние - прикоснитесь двумя пальцами к экрану и через секунду между ними возникнет прямая линия со значением расстояния между точками.
koba про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [01-08-2018]
Смысл скачивать вашу "старую" версию, если автоматом выбрасывает на обновление до новой? 3 | 2 | Ответить
Андрей Александрович про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [16-07-2018]
Новая версия, это просто ужас! Какие-то ненужные новости и другой мусор.
Только вот вопрос, а города в старой версии как обновлять? Или она так и умрет без обновлений? 2 | 2 | Ответить
Илья про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [11-07-2018]
Как и всегда, обновление придумали уроды и выродки - разработчики, чтобы показывать больше рекламы и лишать возможности пользоваться программой на старых телефонах!
У меня стояла версия 3.19.9, отлично работала и все устраивала. Но, этим выродкам надо же придумать обновление - обновил и ужаснулся. Зачем делать такое гавно? Уроды.
Откалил обратно и пользовался до сего дня (11-07-2018), бвл счастлив. Пока не увидел ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обновление в самом приложении, вместе с городами. То, есть теперь города больше не обновить, без обноаления сраного приложнния. Ну не суки ли? 4 | 2 | Ответить
Олег про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [05-06-2018]
Вас просили обновлять до v.4.1.31.2026 ??? Люди специально ищут старую версию. Дайте 3.19.9 !!! 3 | 3 | Ответить