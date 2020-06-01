2GIS для Android

2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для Android

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Описание 2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для AndroidОписание   Скачать 2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для AndroidСКАЧАТЬ (87,85 Мб) Скриншоты 2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика 2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для AndroidСтатистика   Отзывы о 2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для AndroidОтзывы (12)  
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4.43 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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2GIS (2ГИС) - карты и справочник с контактами фирм города. Доступны города России, Украины, Казахстана, Италии, Кипра, Чили, ОАЭ.

Приложение работает без подключения к интернету: адреса, телефоны, время работы компаний доступны в любой момент.

Поиск проезда на общественном транспорте или на личном автомобиле поможет добраться до найденного по самым оптимальным маршрутам.

Возможности 2GIS:

  • Работа офлайн: доступен в любой момент, просто загрузите базу вашего города.
  • Детальная карта всегда покажет, где вы находитесь и что есть рядом.
  • Актуальная информация о фирмах города: контакты, время работы, отзывы, рейтинг, фотографии фото и входы. Открывайте для себя новые интересные места: кафе, бары и рестораны. Заказывайте такси. Выбирайте магазины.
  • Поиск проезда: оптимальные маршруты на авто и на общественном транспорте с подсказками по навигации. Выбирайте какой вид транспорта вам удобнее, у нас есть всё: от метро и электричек до фуникулёров и речных трамваев.
  • Этажи: навигатор по крупным торговым центрам. Находите магазины, фудкорты, туалеты на схеме.
  • Обслуживающие организации: кто обслуживает ваш дом - от провайдеров до больниц.

На данный момент доступны:

  • 241 город в России
  • 19 городов в Украине
  • 5 городов в Казахстане
  • 24 города в Чехии
  • 2 города в Италии
  • 2 города в Кипре
  • 1 город в Чили
  • 1 город в ОАЭ
Что нового в 2GIS 3.19.9 / 5.0.8.297.13 для Android?
  • Теперь можно прямо на карте измерить любое расстояние - прикоснитесь двумя пальцами к экрану и через секунду между ними возникнет прямая линия со значением расстояния между точками.
  • Исправлено несколько ошибок
2GIS
2GIS
2GIS
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 31 510
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты - Путеводители
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Отзывы о программе 2GIS

Володя про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [04-09-2018]

На андроид7 работает у кого нибудь???
2 | 2 | Ответить

koba про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [01-08-2018]

Смысл скачивать вашу "старую" версию, если автоматом выбрасывает на обновление до новой?
3 | 2 | Ответить

Андрей Александрович про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [16-07-2018]

Новая версия, это просто ужас! Какие-то ненужные новости и другой мусор.
Только вот вопрос, а города в старой версии как обновлять? Или она так и умрет без обновлений?
2 | 2 | Ответить

Илья про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [11-07-2018]

Как и всегда, обновление придумали уроды и выродки - разработчики, чтобы показывать больше рекламы и лишать возможности пользоваться программой на старых телефонах!
У меня стояла версия 3.19.9, отлично работала и все устраивала. Но, этим выродкам надо же придумать обновление - обновил и ужаснулся. Зачем делать такое гавно? Уроды.
Откалил обратно и пользовался до сего дня (11-07-2018), бвл счастлив. Пока не увидел ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обновление в самом приложении, вместе с городами. То, есть теперь города больше не обновить, без обноаления сраного приложнния. Ну не суки ли?
4 | 2 | Ответить

Олег про 2GIS 3.19.9 / 4.1.31.2026 для Android [05-06-2018]

Вас просили обновлять до v.4.1.31.2026 ??? Люди специально ищут старую версию. Дайте 3.19.9 !!!
3 | 3 | Ответить

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