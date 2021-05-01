Мюнхен путеводитель для Android
|Оценка:
|4.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|12.1.5 (Play) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ulmon GmbH
|Категории:
|Карты - Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 934 | Статистика
|Размер:
|77,81 Мб
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Мюнхен путеводитель - полезное приложение для путешественников, благодаря которому Вы обретете надежного и простого спутника в поездке в Мюнхен. Данный путеводитель предлагает пользователю подробные оффлайн-карты посещаемого города, наиболее популярные достопримечательности, разнообразные советы и много полезной для путешественника информации.
Присутствует возможность прокладывать маршруты на карте без доступа в Интернет (причем по каждому маршруту предлагается масса полезной информации), искать лучшие магазины, отели, рестораны и достопримечательности. Также можно ознакомиться с советами и рекомендациями пользователей, которые до Вас посетили интересующие Вас объекты, прочитать их отзывы и узнать рейтинг заведения. Кроме этого можно создавать списки мест, которые Вам хотелось бы посетить, отмечать их на карте, а также добавлять на карту собственные объекты.
Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что с помощью приложения можно спланировать идеальное путешествие, которое подарит пользователю множество положительных эмоций и ярких незабываемых впечатлений.
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