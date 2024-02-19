ROAD LORDS GPS для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.0-76bb09f8c | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Путеводители - Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:247,66 Мб
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ROAD LORDS GPS - это бесплатное приложение, разработанное специально для водителей грузовых автомобилей, автобусов и фургонов. С его помощью вы можете легко и удобно планировать маршруты и избегать дорог, не подходящих для вашего транспортного средства и груза.

Основные возможности приложения ROAD LORDS GPS:

  • Настройка до трех профилей грузовых автомобилей, включая указание высоты, веса, длины, количества осей и других параметров.
  • Полезные материалы для водителей грузовиков, такие как текст Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов и информация об ограничениях на дорогах.
  • Информация о ситуации на дорогах, скоростных ограничениях, камерах, фиксирующих нарушения скоростного режима, а также функция Dynamic Lane Assistant.
  • Возможность добавления промежуточных точек и отметок мест для загрузки и разгрузки грузов.
  • Создание оптимальных маршрутов, исключая платные дороги и отдельные страны.
  • Поиск ближайших мест для стоянки грузовиков с указанием наличия свободных мест и дополнительных услуг.
  • Функция слежения за водителями вокруг вас или активация "режима невидимки".
  • Возможность присоединения к сообществу водителей грузовиков, оставление отзывов и комментариев.
  • Премиумная оффлайн информация с картами для грузовиков по всей Европе.
  • Возможность поиска по адресам, названиям компаний, заправочным станциям и другим параметрам.
  • Обновление карт в реальном времени и функция "Точки интереса".
  • Возможность отмечать новые места, добавлять их в избранное и оставлять отзывы и комментарии.
  • Участие в сообществе водителей и заработок баллов.
  • Онлайн-планирование транспорта и управление автопарком через веб-приложение.
  • Возможность общения с водителями и экономия времени и денег.
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