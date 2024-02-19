ROAD LORDS GPS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.0-76bb09f8c | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|W.A.G. payment solutions, a.s.
|Категории:
|Путеводители - Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|247,66 Мб
|СКАЧАТЬ
ROAD LORDS GPS - это бесплатное приложение, разработанное специально для водителей грузовых автомобилей, автобусов и фургонов. С его помощью вы можете легко и удобно планировать маршруты и избегать дорог, не подходящих для вашего транспортного средства и груза.
Основные возможности приложения ROAD LORDS GPS:
- Настройка до трех профилей грузовых автомобилей, включая указание высоты, веса, длины, количества осей и других параметров.
- Полезные материалы для водителей грузовиков, такие как текст Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов и информация об ограничениях на дорогах.
- Информация о ситуации на дорогах, скоростных ограничениях, камерах, фиксирующих нарушения скоростного режима, а также функция Dynamic Lane Assistant.
- Возможность добавления промежуточных точек и отметок мест для загрузки и разгрузки грузов.
- Создание оптимальных маршрутов, исключая платные дороги и отдельные страны.
- Поиск ближайших мест для стоянки грузовиков с указанием наличия свободных мест и дополнительных услуг.
- Функция слежения за водителями вокруг вас или активация "режима невидимки".
- Возможность присоединения к сообществу водителей грузовиков, оставление отзывов и комментариев.
- Премиумная оффлайн информация с картами для грузовиков по всей Европе.
- Возможность поиска по адресам, названиям компаний, заправочным станциям и другим параметрам.
- Обновление карт в реальном времени и функция "Точки интереса".
- Возможность отмечать новые места, добавлять их в избранное и оставлять отзывы и комментарии.
- Участие в сообществе водителей и заработок баллов.
- Онлайн-планирование транспорта и управление автопарком через веб-приложение.
- Возможность общения с водителями и экономия времени и денег.
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