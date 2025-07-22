Easy Fast для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.43 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Здоровье
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Easy Fast — приложение для отслеживания интервального голодания, разработанное с акцентом на функциональность и гибкость использования. Предоставляет полный набор инструментов для планирования, ведения статистики и анализа данных, связанных с практикой интервального питания. 

Пользователь может выбирать стандартные режимы голодания (например, 16:8 или OMAD) или настроить собственный план с учетом личных предпочтений и индивидуального режима дня. С помощью программы легко отслеживать вес, объемы тела, потребления воды, настроения, вести дневник и вносить заметки относительно самочувствия и прогресса. Отслеживать динамику изменения для оценки результатов можно с помощью графиков и диаграмм, а также использовать напоминания о начале и завершении периода голодания, чтобы контролировать стадии процесса.

Список основных возможностей Easy Fast:

  • Помогает создавать собственные или использовать стандартные планы интервального голодания.

  • Предоставляет возможности вести журналы самочувствия, веса, настроения и других параметров.

  • Помогает контролировать процесс через напоминания и оповещения о стадии голодания.

  • Предусмотрена резервное копирование и восстановление пользовательских данных.

  • Помогает отослеживать статистику с помощью графиков и диаграмм.

  • Полное отсутствие рекламы и платных функций.

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