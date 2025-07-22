Easy Fast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.43 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Samtark
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.42 Мб
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Easy Fast — приложение для отслеживания интервального голодания, разработанное с акцентом на функциональность и гибкость использования. Предоставляет полный набор инструментов для планирования, ведения статистики и анализа данных, связанных с практикой интервального питания.
Пользователь может выбирать стандартные режимы голодания (например, 16:8 или OMAD) или настроить собственный план с учетом личных предпочтений и индивидуального режима дня. С помощью программы легко отслеживать вес, объемы тела, потребления воды, настроения, вести дневник и вносить заметки относительно самочувствия и прогресса. Отслеживать динамику изменения для оценки результатов можно с помощью графиков и диаграмм, а также использовать напоминания о начале и завершении периода голодания, чтобы контролировать стадии процесса.
Список основных возможностей Easy Fast:
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Помогает создавать собственные или использовать стандартные планы интервального голодания.
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Предоставляет возможности вести журналы самочувствия, веса, настроения и других параметров.
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Помогает контролировать процесс через напоминания и оповещения о стадии голодания.
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Предусмотрена резервное копирование и восстановление пользовательских данных.
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Помогает отослеживать статистику с помощью графиков и диаграмм.
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Полное отсутствие рекламы и платных функций.
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Admin
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