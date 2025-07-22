Easy Fast — приложение для отслеживания интервального голодания, разработанное с акцентом на функциональность и гибкость использования. Предоставляет полный набор инструментов для планирования, ведения статистики и анализа данных, связанных с практикой интервального питания.

Пользователь может выбирать стандартные режимы голодания (например, 16:8 или OMAD) или настроить собственный план с учетом личных предпочтений и индивидуального режима дня. С помощью программы легко отслеживать вес, объемы тела, потребления воды, настроения, вести дневник и вносить заметки относительно самочувствия и прогресса. Отслеживать динамику изменения для оценки результатов можно с помощью графиков и диаграмм, а также использовать напоминания о начале и завершении периода голодания, чтобы контролировать стадии процесса.

Список основных возможностей Easy Fast: