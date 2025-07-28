Business Card Scanner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.4.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Covve Visual Network Limited
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.07 Мб
|СКАЧАТЬ
Business Card Scanner — приложение для сканирования и управления визитными карточками, обеспечивает высокую точность распознавания и оцифровывания визиток с использованием технологии оптического распознавания текста (OCR), поддерживает более 30 языков и обеспечивает высокую скорость обработки. Также выполняет экспорт данных в различные форматы и внешние сервисы: напрямую в телефонные контакты, в Excel, Outlook, Google Контакты, Salesforce и другие системы. Интеграция с платформой Zapier дает возможность включить Covve Scan в существующие бизнес-процессы.
Программа умеет сканировать бумажные визитки, QR-коды и бейджи с мероприятий. После оцифровки к документам можно добавить заметки, группировать, использовать теги и геолокации. Что позволяет быстро структурировать собранные данные и оперативно находить нужные контакты. Встроенная функция интеллектуального анализа с применением ИИ помогает получить дополнительную информацию о новых контактах прямо из отсканированных данных.
Список основных возможностей Business Card Scanner:
- Качественно сканирует бумажные визитные карточки, QR-коды и бейджи.
- Поддерживает распознавание более чем на 30 языках.
- Обеспечивает высокую точность и скорость обработки изображений.
- Обеспечивает экспорт данных в Excel, Outlook, Google Контакты и телефонную книгу.
- Позволяет лобавлять заметкик, теги, группы и геолокации к каждому контакту.
- Обеспечивает поиск и сортировку отсканированных визиток по различным параметрам.
- Автоматически извлекает дополнительную информацию о контактах с помощью ИИ.
- Защищает пользовательские данные в соответствии с европейскими стандартами безопасности.
- Работает автономно без постоянного подключения к интернету.
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...
Swiftkey – популярная клавиатура для Android-устройств облегчит набор текста и избавит...
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Приложение, позволяющее создавать майндмапы или диаграммы, а также делиться ими с...
Trello – организованный помощник для занятых людей. Он объединяет все ваши проекты, рабочие...
Мобильная CRM-система для Android, которая помогает управлять базой данных клиентов для вашего...
Отзывы о программе Business Card Scanner
Admin
Отзывов о программе Business Card Scanner 10.4.12 пока нет, можете добавить...