Business Card Scanner для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:10.4.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.07 Мб
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Business Card Scanner — приложение для сканирования и управления визитными карточками, обеспечивает высокую точность распознавания и оцифровывания визиток с использованием технологии оптического распознавания текста (OCR), поддерживает более 30 языков и обеспечивает высокую скорость обработки. Также выполняет экспорт данных в различные форматы и внешние сервисы: напрямую в телефонные контакты, в Excel, Outlook, Google Контакты, Salesforce и другие системы. Интеграция с платформой Zapier дает возможность включить Covve Scan в существующие бизнес-процессы.

Программа умеет сканировать бумажные визитки, QR-коды и бейджи с мероприятий. После оцифровки к документам можно добавить заметки, группировать, использовать теги и геолокации. Что позволяет быстро структурировать собранные данные и оперативно находить нужные контакты. Встроенная функция интеллектуального анализа с применением ИИ помогает получить дополнительную информацию о новых контактах прямо из отсканированных данных.

Список основных возможностей Business Card Scanner:

  • Качественно сканирует бумажные визитные карточки, QR-коды и бейджи.
  • Поддерживает распознавание более чем на 30 языках.
  • Обеспечивает высокую точность и скорость обработки изображений.
  • Обеспечивает экспорт данных в Excel, Outlook, Google Контакты и телефонную книгу.
  • Позволяет лобавлять заметкик, теги, группы и геолокации к каждому контакту.
  • Обеспечивает поиск и сортировку отсканированных визиток по различным параметрам.
  • Автоматически извлекает дополнительную информацию о контактах с помощью ИИ.
  • Защищает пользовательские данные в соответствии с европейскими стандартами безопасности.
  • Работает автономно без постоянного подключения к интернету.
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