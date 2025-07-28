Business Card Scanner — приложение для сканирования и управления визитными карточками, обеспечивает высокую точность распознавания и оцифровывания визиток с использованием технологии оптического распознавания текста (OCR), поддерживает более 30 языков и обеспечивает высокую скорость обработки. Также выполняет экспорт данных в различные форматы и внешние сервисы: напрямую в телефонные контакты, в Excel, Outlook, Google Контакты, Salesforce и другие системы. Интеграция с платформой Zapier дает возможность включить Covve Scan в существующие бизнес-процессы.

Программа умеет сканировать бумажные визитки, QR-коды и бейджи с мероприятий. После оцифровки к документам можно добавить заметки, группировать, использовать теги и геолокации. Что позволяет быстро структурировать собранные данные и оперативно находить нужные контакты. Встроенная функция интеллектуального анализа с применением ИИ помогает получить дополнительную информацию о новых контактах прямо из отсканированных данных.

Список основных возможностей Business Card Scanner: