Cutcon для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:89.78 Мб
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Cutcon — приложение для редактирования видео- и аудиофайлов, подходит для быстрой обрезки материалов или удаления ненужных фрагментов. Помогает подготавливать видеоролики без рекламы, добавлять вступительные и завершающие титры и создавать аудиофайлы с нужными фрагментами. 

В программу также встроен медиаплеер, который обеспечивает предварительный просмотр видео и аудио в процессе редактирования. Интерфейс простой и интуитивно понятеный и не требует специальных навыков. Пользователю достаточно выбрать исходный файл и формат, отметить точки начала и завершения клипа, а затем указать имя и путь для сохранения файла. Все этапы редактирования доступны через графический интерфейс, что делает работу с приложением удобной для начинающих и опытных пользователей.

Список основных возможностей Cutcon:

  • Помогает быстро удалить ненужные фрагменты из видео- и аудиофайлов.
  • Поддерживает форматы MP4, MP3 и оснащен встроенным медиаплеером.
  • Дает возможность задавать начало и конец клипа вручную.
  • Поддерживает настройку вступительного изображения и водяного знака.
  • Позволяет регулировать позиции и масштаба водяного знака.
  • Предлагает простой и понятный графический интерфейс.
  • Распространяется по лицензии с открытым исходным кодом.
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