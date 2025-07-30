Cutcon — приложение для редактирования видео- и аудиофайлов, подходит для быстрой обрезки материалов или удаления ненужных фрагментов. Помогает подготавливать видеоролики без рекламы, добавлять вступительные и завершающие титры и создавать аудиофайлы с нужными фрагментами.

В программу также встроен медиаплеер, который обеспечивает предварительный просмотр видео и аудио в процессе редактирования. Интерфейс простой и интуитивно понятеный и не требует специальных навыков. Пользователю достаточно выбрать исходный файл и формат, отметить точки начала и завершения клипа, а затем указать имя и путь для сохранения файла. Все этапы редактирования доступны через графический интерфейс, что делает работу с приложением удобной для начинающих и опытных пользователей.

Список основных возможностей Cutcon: