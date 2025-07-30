Cutcon для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mahdi Hosseinzadeh
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|89.78 Мб
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Cutcon — приложение для редактирования видео- и аудиофайлов, подходит для быстрой обрезки материалов или удаления ненужных фрагментов. Помогает подготавливать видеоролики без рекламы, добавлять вступительные и завершающие титры и создавать аудиофайлы с нужными фрагментами.
В программу также встроен медиаплеер, который обеспечивает предварительный просмотр видео и аудио в процессе редактирования. Интерфейс простой и интуитивно понятеный и не требует специальных навыков. Пользователю достаточно выбрать исходный файл и формат, отметить точки начала и завершения клипа, а затем указать имя и путь для сохранения файла. Все этапы редактирования доступны через графический интерфейс, что делает работу с приложением удобной для начинающих и опытных пользователей.
Список основных возможностей Cutcon:
- Помогает быстро удалить ненужные фрагменты из видео- и аудиофайлов.
- Поддерживает форматы MP4, MP3 и оснащен встроенным медиаплеером.
- Дает возможность задавать начало и конец клипа вручную.
- Поддерживает настройку вступительного изображения и водяного знака.
- Позволяет регулировать позиции и масштаба водяного знака.
- Предлагает простой и понятный графический интерфейс.
- Распространяется по лицензии с открытым исходным кодом.
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