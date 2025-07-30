iDefender — антивирусная программа для защиты компьютера от различных видов вредоносных угроз, в том числе программ-вымогателей, эксплойтов, шпионских модулей и других типов вредоносного ПО. Приложение обеспечивает защиту в режиме реального времени, автоматически реагирует на угрозы и блокирует потенциально опасные действия, происходящие в системе.

Пользователи могут использовать предустановленные конфигурации или самостоятельно настраивать правила обработки событий, устанавливать исключения, добавлять разрешения или блокировать отдельные приложения. Способен эффективно функционировать без необходимости постоянного вмешательства со стороны пользователя. За счёт защиты в реальном времени и продуманной системы уведомлений программа минимизирует риски заражения и упрощает реагирование на инциденты. Такое решение полезно для домашних компьютеров и для рабочих станций, где важно поддерживать стабильность и безопасность.

Список основных возможностей iDefender: