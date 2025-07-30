iDefender для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|trustsing
|Категория:
|Антивирусы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.6 Мб
|СКАЧАТЬ
iDefender — антивирусная программа для защиты компьютера от различных видов вредоносных угроз, в том числе программ-вымогателей, эксплойтов, шпионских модулей и других типов вредоносного ПО. Приложение обеспечивает защиту в режиме реального времени, автоматически реагирует на угрозы и блокирует потенциально опасные действия, происходящие в системе.
Пользователи могут использовать предустановленные конфигурации или самостоятельно настраивать правила обработки событий, устанавливать исключения, добавлять разрешения или блокировать отдельные приложения. Способен эффективно функционировать без необходимости постоянного вмешательства со стороны пользователя. За счёт защиты в реальном времени и продуманной системы уведомлений программа минимизирует риски заражения и упрощает реагирование на инциденты. Такое решение полезно для домашних компьютеров и для рабочих станций, где важно поддерживать стабильность и безопасность.
Список основных возможностей iDefender:
- Обнаруживает и блокирует вредоносное ПО в реальном времени.
- Защищает компьютер от программ-вымогателей, эксплойтов и других типов угроз.
- Дает возможность создавать пользовательские правила фильтрации и исключений.
- Содержит большой набор предустановленных шаблонов для быстрой настройки.
- Адаптируется под различные сценарии использования и правила обработки событий.
- Автоматически информирует пользователя о событиях безопасности.
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