Every Cent для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $19,95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sketchman Studio
|Категория:
|Бухгалтерия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|85.93 Мб
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Every Cent — программа для управления личными финансами, упрощает контроль доходов и расходов, помогает отслеживать денежные потоки, формировать понятную картину финансовой активности и принимать решения, основанные на реальных данных. Фиксирует все виды транзакций: доходы, расходы и переводы между счетами.
Пользователи могут вручную добавлять операции, указывать их тип, статус (запланировано, ожидается, завершено), дату и валюту. Удобная система меток и фильтрации транзакций позволяет детализировать информацию и быстро находить нужные записи. Приложение может работать с несколькими валютами, гибкая система фильтрации по статусам, категориям, типам транзакций и счетам упрощает анализ и помогает просматривать данные в соответствии с конкретными целями.
Основные возможности Every Cent:
- Пщмогает вести полноценный учёт доходов, расходов и переводов между счетами.
- Отображает баланс и финансовую активность по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
- Предлагает удобную структуру отслеживания регулярных платежей и планирования бюджета.
- Поддерживает работу с несколькими валютами с возможностью их индивидуальной настройки.
- Поддерживает ручной ввод и редактирование всех параметров транзакции.
- Фиксирует статус каждой транзакции: запланирована, ожидается, завершена.
- Отображает все операции в календаре с разбивкой по дням.
- Умеет фильтровать транзакции по типу, статусу, счёту и дате.
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