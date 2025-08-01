Every Cent для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $19,95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бухгалтерия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:85.93 Мб
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Every Cent — программа для управления личными финансами, упрощает контроль доходов и расходов, помогает отслеживать денежные потоки, формировать понятную картину финансовой активности и принимать решения, основанные на реальных данных. Фиксирует все виды транзакций: доходы, расходы и переводы между счетами.

Пользователи могут вручную добавлять операции, указывать их тип, статус (запланировано, ожидается, завершено), дату и валюту. Удобная система меток и фильтрации транзакций позволяет детализировать информацию и быстро находить нужные записи. Приложение может работать с несколькими валютами, гибкая система фильтрации по статусам, категориям, типам транзакций и счетам упрощает анализ и помогает просматривать данные в соответствии с конкретными целями.

Основные возможности Every Cent:

  • Пщмогает вести полноценный учёт доходов, расходов и переводов между счетами.
  • Отображает баланс и финансовую активность по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.
  • Предлагает удобную структуру отслеживания регулярных платежей и планирования бюджета.
  • Поддерживает работу с несколькими валютами с возможностью их индивидуальной настройки.
  • Поддерживает ручной ввод и редактирование всех параметров транзакции.
  • Фиксирует статус каждой транзакции: запланирована, ожидается, завершена.
  • Отображает все операции в календаре с разбивкой по дням.
  • Умеет фильтровать транзакции по типу, статусу, счёту и дате.
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