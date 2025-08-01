Every Cent — программа для управления личными финансами, упрощает контроль доходов и расходов, помогает отслеживать денежные потоки, формировать понятную картину финансовой активности и принимать решения, основанные на реальных данных. Фиксирует все виды транзакций: доходы, расходы и переводы между счетами.

Пользователи могут вручную добавлять операции, указывать их тип, статус (запланировано, ожидается, завершено), дату и валюту. Удобная система меток и фильтрации транзакций позволяет детализировать информацию и быстро находить нужные записи. Приложение может работать с несколькими валютами, гибкая система фильтрации по статусам, категориям, типам транзакций и счетам упрощает анализ и помогает просматривать данные в соответствии с конкретными целями.

Основные возможности Every Cent: