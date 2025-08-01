TalkMe — приложение для изучения иностранных языков с помощью ИИ, работает по принципу диалога с виртуальными AI-наставниками, который имитирует живое общение с носителями языка. Основной акцент идет на развитие навыков разговорной речи, грамматической точности и произношения. Предоставляет обучение на английском, японском, корейском, испанском, французском, китайском и других языках. Интерфейс локализован на более чем 60 языков. ТalkMe подходит подготовки к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, JLPT, TOPIK, HSK и др.), общения в путешествиях и профессиональных ситуациях.

Программа адаптируется под уровень пользователя, предлагает нужные темы, корректирует ошибки и предоставляет обратную связь в реальном времени. Чтобы пользователь улучшал свои навыки, AI-наставники меняют манеру речи, акценты и поведенческие особенности. при необходимости пользователи могут использовать инструменты для замедления речи, просматривать перевод и подсказки.

Основные возможности TalkMe: