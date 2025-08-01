TalkMe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Испанский
|Разработчик:
|InspiredAI
|Категория:
|Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|40.49 Мб
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TalkMe — приложение для изучения иностранных языков с помощью ИИ, работает по принципу диалога с виртуальными AI-наставниками, который имитирует живое общение с носителями языка. Основной акцент идет на развитие навыков разговорной речи, грамматической точности и произношения. Предоставляет обучение на английском, японском, корейском, испанском, французском, китайском и других языках. Интерфейс локализован на более чем 60 языков. ТalkMe подходит подготовки к международным экзаменам (IELTS, TOEFL, JLPT, TOPIK, HSK и др.), общения в путешествиях и профессиональных ситуациях.
Программа адаптируется под уровень пользователя, предлагает нужные темы, корректирует ошибки и предоставляет обратную связь в реальном времени. Чтобы пользователь улучшал свои навыки, AI-наставники меняют манеру речи, акценты и поведенческие особенности. при необходимости пользователи могут использовать инструменты для замедления речи, просматривать перевод и подсказки.
Основные возможности TalkMe:
- Обеспечивает диалоговое обучение с AI-наставниками для 7 языков обучения.
- Использует разнообразные сценарии общения: повседневные, деловые, учебные.
- Предлагает персонализированные темы и упражнения в зависимости от уровня пользователя.
- Предоставляет обратную связь по грамматике и произношению в режиме реального времени.
- Содержит инструменты: замедления речи, перевода и текстовых подсказок.
- Оснащено функцией корректировки произношения с анализом отдельных звуков.
- Помогает подготовиться к международным языковым экзаменам.
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