NetSpeedTray для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Учет и контроль трафика
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:63.4 Мб
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NetSpeedTray — утилита для мониторинга сетевой активности в режиме реального времени, работает в фоне и отображает информацию о скорости передачи данных в системном трее, что дает пользователю возможность быстро получить сведения о текущем состоянии интернет-соединения. Также пользователи могут выбирать конкретный сетевой интерфейс для отслеживания в системах с несколькими активными подключениями.

Приложение отображает данные постоянно, но без навязчивых окон или уведомлений, что важно при скачивании больших файлов, работе с облачными сервисами или при нестабильном соединении. В приложении предусмотрена настройка шрифтов, цветовой индикации скорости загрузки и выгрузки, а также мини-график для компактной визуализации изменения скорости в реальном времени.  

Список основных возможностей NetSpeedTray:

  • Отображает текущую скорость входящего и исходящего трафика в системном трее.
  • Обеспечивает пассивный мониторинг без вмешательства в работу пользователя.
  • Дает возможность отслеживать сетевую активность по конкретным приложениям.
  • Минимальное использование ресурсов системы
  • Позволяет настраивать внешний вид: изменять шрифта, цветовую индикацию.
  • Содержит мини-график с отображением изменений скорости.
  • Обеспечивает удобное использование при постоянной работе в интернете.
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