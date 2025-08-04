NetSpeedTray для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|erez-c137
|Категория:
|Учет и контроль трафика
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|63.4 Мб
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NetSpeedTray — утилита для мониторинга сетевой активности в режиме реального времени, работает в фоне и отображает информацию о скорости передачи данных в системном трее, что дает пользователю возможность быстро получить сведения о текущем состоянии интернет-соединения. Также пользователи могут выбирать конкретный сетевой интерфейс для отслеживания в системах с несколькими активными подключениями.
Приложение отображает данные постоянно, но без навязчивых окон или уведомлений, что важно при скачивании больших файлов, работе с облачными сервисами или при нестабильном соединении. В приложении предусмотрена настройка шрифтов, цветовой индикации скорости загрузки и выгрузки, а также мини-график для компактной визуализации изменения скорости в реальном времени.
Список основных возможностей NetSpeedTray:
- Отображает текущую скорость входящего и исходящего трафика в системном трее.
- Обеспечивает пассивный мониторинг без вмешательства в работу пользователя.
- Дает возможность отслеживать сетевую активность по конкретным приложениям.
- Минимальное использование ресурсов системы
- Позволяет настраивать внешний вид: изменять шрифта, цветовую индикацию.
- Содержит мини-график с отображением изменений скорости.
- Обеспечивает удобное использование при постоянной работе в интернете.
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