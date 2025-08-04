NetSpeedTray — утилита для мониторинга сетевой активности в режиме реального времени, работает в фоне и отображает информацию о скорости передачи данных в системном трее, что дает пользователю возможность быстро получить сведения о текущем состоянии интернет-соединения. Также пользователи могут выбирать конкретный сетевой интерфейс для отслеживания в системах с несколькими активными подключениями.

Приложение отображает данные постоянно, но без навязчивых окон или уведомлений, что важно при скачивании больших файлов, работе с облачными сервисами или при нестабильном соединении. В приложении предусмотрена настройка шрифтов, цветовой индикации скорости загрузки и выгрузки, а также мини-график для компактной визуализации изменения скорости в реальном времени.

Список основных возможностей NetSpeedTray: