Oxford Dictionary — многофункциональное словарное приложение, которое объединяет крупнейшие академические словари, разработанные Oxford Languages. Предназначено для работы с иностранными языками в учебной, профессиональной и повседневной среде. Предоставляет доступ к пятнадцати авторитетным оксфордским словарям, которые охватывают английский, французский, немецкий, испанский, русский, китайский, итальянский, португальский, японский и ряд других языков. Такой подход позволяет использовать один инструмент для решения различных задач без необходимости установки дополнительных справочников.

Oxford Dictionary ориентирован на студентов, преподавателей, специалистов и пользователей, которым важно точное значение слов, корректное употребление терминов и понимание языковых нюансов. В основе программы лежит актуальная лексическая база данных, регулярно обновляемая Oxford Languages. Пользователю доступны определения, устойчивые выражения, примеры употребления, тематические справочные материалы, а также встроенный тезаурус. 

Приложение предлагает расширенные инструменты поиска, которые упрощают работу со словарным контентом: функция нечеткого поиска, голосового ввода, шаблонного запроса и поиска по ключевым словам. Что дает возможность находить нужные записи даже при неточном написании или отсутствии полного слова. Дополнительные возможности включают список избранного, историю запросов и встроенные инструменты автокоррекции. Интерфейс адаптирован для длительной работы, поддерживает темный режим и предоставляет удобную навигацию по словарям и разделам.

Список основных возможностей Oxford Dictionary:

  • Предоставляет доступ к 15 крупным словарям Oxford Languages.
  • Содержит более одного миллиона слов, выражений и определений.
  • Использует встроенный тезаурус с синонимами и антонимами.
  • Отображает примеры употребления слов и устойчивых выражений.
  • Использует расширенные методы поиска, в том числе голосовой и нечеткий поиск.
  • Поддерживает функцию поиска с камеры, списки избранных и историю запросов.
  • Гарантирует ежедневное обновление словарного запаса через функцию «слово дня».
  • Предоставляет темный режим, настройки интерфейса и офлайн-режим.
