Sprdef2 — редактор спрайтов, дает возможность создавать и редактировать графические объекты, используемые на компьютерах Commodore 64 и Commodore 128. С его помощью можно создавать небольшие пиксельные изображения для игр в этих ретро-системах в среде компьютеров под управлением Windows. Такой подход значительно упрощает процесс работы с графикой для Commodore, исключая необходимость прямого взаимодействия с оригинальным оборудованием.

Интерфейс выполнен в стиле эпохи Commodore, что помогает сохранить атмосферу работы с ретро-графикой. Приложение также дает возможность редактировать свойства спрайтов: изменять цветовую палитру, задавать размеры и управлять порядковыми номерами. Будет полезно пользователям, которые ранее работали с Commodore и энтузиастам ретро-компьютеров, которые занимаются разработкой или восстановлением программ и игр под эти платформы.

Список основных возможностей Sprdef2: