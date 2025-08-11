Sprdef2 для Windows
Sprdef2 — редактор спрайтов, дает возможность создавать и редактировать графические объекты, используемые на компьютерах Commodore 64 и Commodore 128. С его помощью можно создавать небольшие пиксельные изображения для игр в этих ретро-системах в среде компьютеров под управлением Windows. Такой подход значительно упрощает процесс работы с графикой для Commodore, исключая необходимость прямого взаимодействия с оригинальным оборудованием.
Интерфейс выполнен в стиле эпохи Commodore, что помогает сохранить атмосферу работы с ретро-графикой. Приложение также дает возможность редактировать свойства спрайтов: изменять цветовую палитру, задавать размеры и управлять порядковыми номерами. Будет полезно пользователям, которые ранее работали с Commodore и энтузиастам ретро-компьютеров, которые занимаются разработкой или восстановлением программ и игр под эти платформы.
Список основных возможностей Sprdef2:
- Помогает создавать и редактировать спрайты для Commodore 64 и 128.
- Может работать одновременноработа с несколькими спрайтами в одном проекте.
- Дает возмодность управлять цветами, размерами и номерами спрайтов.
- Сохраняет стилистическое и цветовое соответствие наборам графики.
- Автоматически генерирует код для систем Commodore и обладает интерфейсом, стилизованным под ретро-эпоху.
- Обеспечивает упрощённый доступ к графике без необходимости работы на оригинальном оборудовании.
- Помогает экономить времени за счёт автоматизации преобразования спрайтов в машинный код.
