Keyman Developer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|18.0.238 / 19.0.99 Alpha | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Испанский, Хинди
|Разработчик:
|John Brownie, SIL International
|Категория:
|Внешние устройства
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|106.3 Мб
Keyman Developer — инструмент для создания и настройки клавиатурных раскладок, которые могут работать как на настольных, так и на сенсорных устройствах. Дает возможность интегрировать созданные клавиатуры в приложения, веб-сайты и мобильные сервисы, совместим с различными платформами: Windows, macOS, Android, iOS и веб-приложения. Решение подходит для базовых и полностью кастомизированных раскладок, позволяет создавать уникальные варианты ввода для конкретных языков и задач.
Программа разработана на базе Keyman Engine, готовые раскладки можно хранить в Keyman Cloud и загружать через скрипты JavaScript для интеграции на веб-ресурсы с поддержкой HTTP и HTTPS. Поддерживает более 2000 языков, в том числе редкие: древнегреческий, тибетский, урду, бирманский, сингальский, евролатинский и другие. Также пользователь может добавлять словари для клавиатур, настраивать хранение данных на разных устройствах и управлять разрешениями. Программа ориентирована на разработчиков, которым нужен гибкий инструмент для создания и внедрения многоязычных решений ввода.
Список основных возможностей Keyman Developer:
- Создает и настраивает клавиатурные раскладки для настольных и сенсорных устройств.
- Предоставляет выбор типов проектов: базовые, пустые, импорт из Windows, лексические модели.
- Поддерживает более 2000 языков, включая редкие и исторические.
- Позволяет интегрировать раскладки в приложения, мобильные сервисы и веб-сайты.
- Поддерживает работу с Windows, macOS, Android, iOS и веб-приложениями.
- Обеспечивает подключение через JavaScript-скрипты с поддержкой HTTP/HTTPS.
- Дает возможность хранить и загружать клавиатуры через Keyman Cloud.
- Содержит подробную документацию для каждого типа проекта.
- При необходимости можно добавить словари для клавиатуры.
