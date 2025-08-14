Программы для Windows » Система » Внешние устройства » Keyman Developer 18.0.238 / 19.0.99 Alpha

Keyman Developer — инструмент для создания и настройки клавиатурных раскладок, которые могут работать как на настольных, так и на сенсорных устройствах. Дает возможность интегрировать созданные клавиатуры в приложения, веб-сайты и мобильные сервисы, совместим с различными платформами: Windows, macOS, Android, iOS и веб-приложения. Решение подходит для базовых и полностью кастомизированных раскладок, позволяет создавать уникальные варианты ввода для конкретных языков и задач.

Программа разработана на базе Keyman Engine, готовые раскладки можно хранить в Keyman Cloud и загружать через скрипты JavaScript для интеграции на веб-ресурсы с поддержкой HTTP и HTTPS. Поддерживает более 2000 языков, в том числе редкие: древнегреческий, тибетский, урду, бирманский, сингальский, евролатинский и другие. Также пользователь может добавлять словари для клавиатур, настраивать хранение данных на разных устройствах и управлять разрешениями. Программа ориентирована на разработчиков, которым нужен гибкий инструмент для создания и внедрения многоязычных решений ввода.

Список основных возможностей Keyman Developer:

  • Создает и настраивает клавиатурные раскладки для настольных и сенсорных устройств.
  • Предоставляет выбор типов проектов: базовые, пустые, импорт из Windows, лексические модели.
  • Поддерживает более 2000 языков, включая редкие и исторические.
  • Позволяет интегрировать раскладки в приложения, мобильные сервисы и веб-сайты.
  • Поддерживает работу с Windows, macOS, Android, iOS и веб-приложениями.
  • Обеспечивает подключение через JavaScript-скрипты с поддержкой HTTP/HTTPS.
  • Дает возможность хранить и загружать клавиатуры через Keyman Cloud.
  • Содержит подробную документацию для каждого типа проекта.
  • При необходимости можно добавить словари для клавиатуры.
