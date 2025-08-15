Ashampoo Net Watcher для Windows
Ashampoo Net Watcher — программа для мониторинга сетевого подключения, позволяет следить за стабильностью соединения, контролировать значения ping и получать статистику о его качестве. Приложение не требует глубоких знаний в сетевых технологиях, простой интерфейс обеспечивает лёгкий доступ к основным функциям и понятную навигацию.
Пользователи могут вводить адреса для тестирования вручную, запускать проверки и видеть колебаний ping в режиме реального времени. Данные о задержках и последовательности опрашиваемых адресов будут отображаться в окне программы. Для более детального анализа предусмотрен модуль статистики, который сохраняет результаты прошлых тестов, запоминает диапазон значений, время отклика и количество ошибок.
Список основных возможностей Ashampoo Net Watcher:
- Дает возможность следить за значениями ping в реальном времени.
- Наглядно отображает задержки и последовательности опроса адресов.
- Содержит статистический модуль с историей прошлых измерений.
- Поддерживает ручной ввод адреса для тестирования скорости соединения.
- Сохраняет данные о времени отклика, диапазонах значений и ошибках.
- Предоставляет простое управление без необходимости в специальных знаниях.
