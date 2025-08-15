Ashampoo Net Watcher для Windows

Описание
Отзывы
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг
Размер:980 Кб
Ashampoo Net Watcher — программа для мониторинга сетевого подключения, позволяет следить за стабильностью соединения, контролировать значения ping и получать статистику о его качестве. Приложение не требует глубоких знаний в сетевых технологиях, простой интерфейс обеспечивает лёгкий доступ к основным функциям и понятную навигацию.

Пользователи могут вводить адреса для тестирования вручную, запускать проверки и видеть колебаний ping в режиме реального времени. Данные о задержках и последовательности опрашиваемых адресов будут отображаться в окне программы. Для более детального анализа предусмотрен модуль статистики, который сохраняет результаты прошлых тестов, запоминает диапазон значений, время отклика и количество ошибок.

Список основных возможностей Ashampoo Net Watcher:

  • Дает возможность следить за значениями ping в реальном времени.
  • Наглядно отображает задержки и последовательности опроса адресов.
  • Содержит статистический модуль с историей прошлых измерений.
  • Поддерживает ручной ввод адреса для тестирования скорости соединения.
  • Сохраняет данные о времени отклика, диапазонах значений и ошибках.
  • Предоставляет простое управление без необходимости в специальных знаниях.
