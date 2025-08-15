WindowManager для Windows
WindowManager — программа для управления расположением и размерами окон приложений в Windows, позволяет сохранять параметры окон и восстанавливать их при повторном запуске приложений. Даёт возможность создавать несколько профилей с различными настройками, что упрощает организацию рабочего пространства и повышает удобство работы.
Пользователи могут управлять списком активных окон, включая вспомогательные и диалоговые окна. А также задать правила восстановления с использованием различных фильтров: по заголовку, классу, исполняемому файлу, размерам и другим параметрам. Программа также запоминает последние координаты и размеры окон, восстановление выполняться автоматически или по горячей клавише.
Список основных возможностей WindowManager:
- Сохраняет и восстанавливает положение и размеры окон.
- Восстановливает параметры окон при повторном запуске приложений.
- Поддерживает несколько профилей с индивидуальными настройками.
- Может фильтровать окона по заголовку, классу, исполняемому файлу и другим критериям.
- Дает возможность вручную изменять координаты и размеры окон.
- Содержит встроенный редактор команд с предустановленными примерами.
