WindowManager — программа для управления расположением и размерами окон приложений в Windows, позволяет сохранять параметры окон и восстанавливать их при повторном запуске приложений. Даёт возможность создавать несколько профилей с различными настройками, что упрощает организацию рабочего пространства и повышает удобство работы.

Пользователи могут управлять списком активных окон, включая вспомогательные и диалоговые окна. А также задать правила восстановления с использованием различных фильтров: по заголовку, классу, исполняемому файлу, размерам и другим параметрам. Программа также запоминает последние координаты и размеры окон, восстановление выполняться автоматически или по горячей клавише.

Список основных возможностей WindowManager: