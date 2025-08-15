WindowManager для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $15
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:10.22.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Десктоп менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.25 Мб
СКАЧАТЬ
WindowManager скриншот № 1
WindowManager скриншот № 2
WindowManager скриншот № 3
WindowManager скриншот № 4

WindowManager — программа для управления расположением и размерами окон приложений в Windows, позволяет сохранять параметры окон и восстанавливать их при повторном запуске приложений. Даёт возможность создавать несколько профилей с различными настройками, что упрощает организацию рабочего пространства и повышает удобство работы.

Пользователи могут управлять списком активных окон, включая вспомогательные и диалоговые окна. А также задать правила восстановления с использованием различных фильтров:  по заголовку, классу, исполняемому файлу, размерам и другим параметрам. Программа также запоминает последние координаты и размеры окон, восстановление выполняться автоматически или по горячей клавише.

Список основных возможностей WindowManager:

  • Сохраняет и восстанавливает положение и размеры окон.
  • Восстановливает параметры окон при повторном запуске приложений.
  • Поддерживает несколько профилей с индивидуальными настройками.
  • Может фильтровать окона по заголовку, классу, исполняемому файлу и другим критериям.
  • Дает возможность вручную изменять координаты и размеры окон.
  • Содержит встроенный редактор команд с предустановленными примерами.
ТОП-сегодня раздела "Десктоп менеджеры"
 

скачать CarrollCarroll 1.31

Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора...

скачать Winaero TweakerWinaero Tweaker 1.63.0.0

Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной...

скачать DisplayFusionDisplayFusion 10.1.2

DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев...

скачать Desktop Fences+Desktop Fences+ 2.5.1.37 Release 3

Утилита для визуальной организации рабочего стола Windows, позволяет группировать ярлыки и...

скачать FencesFences 5.8.6.8

Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок...

скачать Actual Multiple MonitorsActual Multiple Monitors 8.15.3

Actual Multiple Monitors - программа для повышения эффективности и удобства использования нескольких мониторов...

Отзывы о программе WindowManager

Admin

Отзывов о программе WindowManager 10.22.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв