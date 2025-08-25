Mahjong Club для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.0
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:69.38 Мб
Mahjong Club — логическая игра-головоломка на базе классического маджонга с более 10 000 уровней разной сложности, что позволяет тренировать внимание, память и логическое мышление. Для удобства пользователей в приложение добавлены подсказки, бустеры и различные режимы подсчета очков. Можно играть в спокойном темпе без времени и очков, выбрать динамичный режим на время или с бонусами за комбо.

В игре большое внимание уделено визуальному оформлению: красивые пейзажные фоны, звуковое сопровождение и возможность отключать музыку при необходимости. Пользователь может анализировать личную статистику, отслеживать свои рекорды, общаться и соревноваться с другими участниками в игровом клубе. Не требует постоянного подключения к сети, поэтому доступна как онлайн, так и офлайн.

Список основных возможностей Mahjong Club:

  • Содержит более 10 000 уровней с разной сложностью.
  • Использует случайную генерацию расположения плиток на поле.
  • Предлагает несколько вариантов подсчета очков: без времени, комбо-очки, игра на время или без подсчета.
  • Ведет статистику и отображает личные рекорды. 
  • Содержит систему бустеров для прохождения сложных уровней.
  • Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету. 
  • Предлагает участие в игровых клубах для общения с другими пользователями.
