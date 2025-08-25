Mahjong Club — логическая игра-головоломка на базе классического маджонга с более 10 000 уровней разной сложности, что позволяет тренировать внимание, память и логическое мышление. Для удобства пользователей в приложение добавлены подсказки, бустеры и различные режимы подсчета очков. Можно играть в спокойном темпе без времени и очков, выбрать динамичный режим на время или с бонусами за комбо.

В игре большое внимание уделено визуальному оформлению: красивые пейзажные фоны, звуковое сопровождение и возможность отключать музыку при необходимости. Пользователь может анализировать личную статистику, отслеживать свои рекорды, общаться и соревноваться с другими участниками в игровом клубе. Не требует постоянного подключения к сети, поэтому доступна как онлайн, так и офлайн.

Список основных возможностей Mahjong Club: