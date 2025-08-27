Water Sort Puzzle — логическая игра, построенная на механике сортировки цветных жидкостей. Игроку нужно распределить жидкость разных оттенков по отдельным ёмкостям так, чтобы каждая бутылка содержала только один цвет. Несмотря на простые правила, игра постепенно усложняется, что делает процесс одновременно расслабляющим и интеллектуально стимулирующим.

Приложение подходит для пользователей, которые ищут способ снять стресс или занять время спокойным, но увлекательным процессом. Игровая механика не предусматривает ограничений по времени, управление в—полняется одним пальцем, а сопровождающие эффекты и музыка создают спокойную атмосферу. Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету, что делает игру доступной в любое время.

Основные возможности Water Sort Puzzle: