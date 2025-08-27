Water Sort Club для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GamoVation
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43.5 Мб
|СКАЧАТЬ
Water Sort Puzzle — логическая игра, построенная на механике сортировки цветных жидкостей. Игроку нужно распределить жидкость разных оттенков по отдельным ёмкостям так, чтобы каждая бутылка содержала только один цвет. Несмотря на простые правила, игра постепенно усложняется, что делает процесс одновременно расслабляющим и интеллектуально стимулирующим.
Приложение подходит для пользователей, которые ищут способ снять стресс или занять время спокойным, но увлекательным процессом. Игровая механика не предусматривает ограничений по времени, управление в—полняется одним пальцем, а сопровождающие эффекты и музыка создают спокойную атмосферу. Работает в офлайн-режиме без подключения к интернету, что делает игру доступной в любое время.
Основные возможности Water Sort Puzzle:
- Содержит более 10 000 уровней с постепенным увеличением сложности.
- Дает возможность изменять оформление за счёт разблокируемых тем и цветных фонов.
- Предлагает интуитивное управление одним пальцем и плавная анимация.
- Поддерживает офлайн-режим без необходимости подключения к сети.
- Спокойное звуковое сопровождение и легкая фоновая музыка.
Игра-головоломка с классической механикой маджонга, где необходимо находить пары плиток...
Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом»,...
Поле Чудес Онлайн – популярное телешоу выходит в интернет и тут вы сможете померяться...
Упражнения для мозга - математические задачи 3.1.1
Уникальный и увлекательный способ потренировать свои математические способности!...
Unblock Me FREE - логическая игра, в которой вы должны освободить красный блок, передвигая другие...
Древняя игра го (вэйчи/падук), которая сочетает в себе простые правила с огромным...
Отзывы о программе Water Sort Club
Admin
Отзывов о программе Water Sort Club 1.2.2 пока нет, можете добавить...