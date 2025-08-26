Finvo — приложение для создания счетов, ориентированное на фрилансеров, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. Помогает создавать профессионально оформленные счета, все данные хранятся в локальной базе, адоступ к приложению защищён паролем, который указывает пользователь при первом запуске.

Для выставления счета достаточно заполнить необходимые разделы: данные о продавце, информацию о клиенте и описать предоставляемые услуги. В настройках можно добавить логотип и контактные данные, а наличие реквизитов прямо в счете позволяет ускорить процесс оплаты. Готовый счет можно распечатать или экспортировать в PDF для отправки по электронной почте или мессенджеры.

Основные возможности Finvo: