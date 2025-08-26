Finvo для Windows
Finvo — приложение для создания счетов, ориентированное на фрилансеров, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. Помогает создавать профессионально оформленные счета, все данные хранятся в локальной базе, адоступ к приложению защищён паролем, который указывает пользователь при первом запуске.
Для выставления счета достаточно заполнить необходимые разделы: данные о продавце, информацию о клиенте и описать предоставляемые услуги. В настройках можно добавить логотип и контактные данные, а наличие реквизитов прямо в счете позволяет ускорить процесс оплаты. Готовый счет можно распечатать или экспортировать в PDF для отправки по электронной почте или мессенджеры.
Основные возможности Finvo:
- Помогает создавать профессиональные счета без скрытых комиссий.
- Все данные хранятся в локальной базе с защитой паролем.
- Дает возможность вносить информацию о продавце, клиентах, услугах, логотипы и контактные данные.
- Поддерживает экспорт и печать сформированных счетов в формате PDF.
- Подходит для фрилансеров, ремесленников, малых предприятий и онлайн-продавцов.
