Finvo для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.00
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Бухгалтерия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.01 Мб
СКАЧАТЬ
Finvo скриншот № 2
Finvo скриншот № 3
Finvo скриншот № 4

Finvo — приложение для создания счетов, ориентированное на фрилансеров, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. Помогает создавать профессионально оформленные счета, все данные хранятся в локальной базе, адоступ к приложению защищён паролем, который указывает пользователь при первом запуске.

Для выставления счета достаточно заполнить необходимые разделы: данные о продавце, информацию о клиенте и описать предоставляемые услуги. В настройках можно добавить логотип и контактные данные, а наличие реквизитов прямо в счете позволяет ускорить процесс оплаты. Готовый счет можно распечатать или экспортировать в PDF для отправки по электронной почте или мессенджеры. 

Основные возможности Finvo:

  • Помогает создавать профессиональные счета без скрытых комиссий.
  • Все данные хранятся в локальной базе с защитой паролем.
  • Дает возможность вносить информацию о продавце, клиентах, услугах, логотипы и контактные данные.
  • Поддерживает экспорт и печать сформированных счетов в формате PDF.
  • Подходит для фрилансеров, ремесленников, малых предприятий и онлайн-продавцов.
ТОП-сегодня раздела "Бухгалтерия"
 

скачать AbilityCashAbilityCash 3.0.267

AbilityCash - удобная и полностью настраиваемая программа для учёта как личных финансов, так и ведения бухгалтерии небольшой фирмы...

скачать Тирика-МагазинТирика-Магазин 16.0.12

Тирика-Магазин - простая в использовании программа для магазинов или торговых точек...

скачать БюджетБюджет 1.3.1.1

Бюджет - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для ведения учета в небольшой компании или домашней бухгалтерии...

скачать Оформление и учет заказов в Google таблицеОформление и учет заказов в Google таблице 1.0 (07.02.2015)

Оформление и учет заказов в Google таблице - утилита, которая позволит владельцам...

скачать CRM Индивидуальный ПредпринимательCRM Индивидуальный Предприниматель 4.2.1.9

CRM Индивидуальный Предприниматель - удобная программа для учёта организаций, ведения...

скачать Торговля и склад. Универсальная Система УчетаТорговля и склад. Универсальная Система Учета 5.0

Торговля и склад. Универсальная Система Учета - программа учета товара в магазине или на...

Отзывы о программе Finvo

Admin

Отзывов о программе Finvo 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв