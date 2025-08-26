Chess - Offline Board Game для Android
Chess - Offline Board Game — приложение для игры в шахматы, которое работает без подключения к интернету. Игры проводятся против компьютера, пользователь может выбирать уровень сложности в соответствии со своими навыками. Встроенная система подсказок и возможности отмены хода программа подходит как для начинающих, так и для тех, у кого уже есть опыт в шахматах.
Приложение поддерживает 2D и 3D отображение фигур, пользователь самостоятельно выбирает наиболее удобный для себя вариант визуализации. В приложении доступна система статистики, которая фиксирует количество побед, поражений и ничьих, что помогает отслеживать прогресс и оценивать достигнутые результаты.
Основные возможности Chess - Offline Board Game:
- Предлагает 8 уровней сложности, которые подходят для разных уровней подготовки.
- Сохраняет подробную статистику сыгранных партий: количество побед, ничьих и поражений.
- Показывает подсказки возможных ходов для лучшего обучения и анализа партии.
- Оснащено функцией отмены хода для исправления ошибок.
- Содержит два режима отображения фигур: 2D и 3D.
