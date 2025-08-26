Программы для Android » Игры » Шахматы, шашки » Chess - Offline Board Game 2.6.6

Chess - Offline Board Game для Android

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:90.18 Мб
Chess - Offline Board Game скриншот № 2
Chess - Offline Board Game скриншот № 3
Chess - Offline Board Game скриншот № 4

Chess - Offline Board Game — приложение для игры в шахматы, которое работает без подключения к интернету. Игры проводятся против компьютера, пользователь может выбирать уровень сложности в соответствии со своими навыками. Встроенная система подсказок и возможности отмены хода программа подходит как для начинающих, так и для тех, у кого уже есть опыт в шахматах.

Приложение поддерживает 2D и 3D отображение фигур, пользователь самостоятельно выбирает наиболее удобный для себя вариант визуализации. В приложении доступна система статистики, которая фиксирует количество побед, поражений и ничьих, что помогает отслеживать прогресс и оценивать достигнутые результаты.

Основные возможности Chess - Offline Board Game:

  • Предлагает 8 уровней сложности, которые подходят для разных уровней подготовки.
  • Сохраняет подробную статистику сыгранных партий: количество побед, ничьих и поражений.
  • Показывает подсказки возможных ходов для лучшего обучения и анализа партии.
  • Оснащено функцией отмены хода для исправления ошибок.
  • Содержит два режима отображения фигур: 2D и 3D.
