Breethe для Android
|5.00/5 голосов - 1
|Бесплатная
|5.8.3 | Сообщить о новой версии
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Английский
|Breethe
|Здоровье
|1 / 1 | Статистика
|45.03 Мб
Breethe — приложение для практики медитации, расслабления и улучшения сна. Содержит разнообразные инструменты, которые помогут снизить уровень стресса, наладить сон, укрепить концентрацию и поддержать эмоциональное равновесие. В базе собраны аудиотреки с расслабляющей музыкой, природными звуками, руководящие медитации, визуализации перед сном, дыхательные практики и гипнотерапевтические сессии.
Подходит для начинающих и тех, у кого уже есть опыт в медитации. Пользователи могут выбрать готовые плейлисты с музыкой для сна или создать собственные подборки. А также использовать серии управляемых медитаций для решения конкретных ситуаций: от борьбы с тревожностью до повышения уверенности в себе. Breethe можно использовать не только для сна и расслабления, но и как инструмент ежедневной практики для формирования более спокойного и уравновешенного образа жизни.
Основные возможности Breethe:
- Предлагает готовые плейлисты под разные настроения и возможность создавать собственные подборки.
- Содержит сказки и медитации перед сном, которые помогут быстрее заснуть.
- Содержит утренние медитации и будильник для начала дня в спокойном ритме.
- Предлагает дыхательные упражнения и обучающие видео по техникам дыхания.
- Дает возможность прослушать лекции и мастер-классы от специалистов по личностному развитию.
- Новички в медитации могут пройти 12-недельный курс обучения медитации.
- Для детей и подростков есть адаптованные программы осознанности.
- При необходимости можно пройти сеансы гипнотерапии для улучшения сна и снижения стресса.
