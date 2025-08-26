Breethe для Android

Описание
Breethe — приложение для практики медитации, расслабления и улучшения сна. Содержит разнообразные инструменты, которые помогут снизить уровень стресса, наладить сон, укрепить концентрацию и поддержать эмоциональное равновесие. В базе собраны аудиотреки с расслабляющей музыкой, природными звуками, руководящие медитации, визуализации перед сном, дыхательные практики и гипнотерапевтические сессии.

Подходит для начинающих и тех, у кого уже есть опыт в медитации. Пользователи могут выбрать готовые плейлисты с музыкой для сна или создать собственные подборки. А также использовать серии управляемых медитаций для решения конкретных ситуаций: от борьбы с тревожностью до повышения уверенности в себе. Breethe можно использовать не только для сна и расслабления, но и как инструмент ежедневной практики для формирования более спокойного и уравновешенного образа жизни.

Основные возможности Breethe:

  • Предлагает готовые плейлисты под разные настроения и возможность создавать собственные подборки.
  • Содержит сказки и медитации перед сном, которые помогут быстрее заснуть.
  • Содержит утренние медитации и будильник для начала дня в спокойном ритме.
  • Предлагает дыхательные упражнения и обучающие видео по техникам дыхания.
  • Дает возможность прослушать лекции и мастер-классы от специалистов по личностному развитию.
  • Новички в медитации могут пройти 12-недельный курс обучения медитации.
  • Для детей и подростков есть адаптованные программы осознанности.
  • При необходимости можно пройти сеансы гипнотерапии для улучшения сна и снижения стресса.
