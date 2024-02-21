Таблица калорийности продуктов - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно определить энергетическую ценность самых известных продуктов питания и готовых блюд, а также узнать и откорректировать ежедневный прием пищи.

В общем списке находится информация о калорийности и содержании углеводов, белков и жиров на 100 граммов продукта. Энергетическая ценность каждого из них приведена в килокалориях (ккал).

Приложение содержит более 4500 наименований, потому для удобства разбито на разделы, а перечисленные продукты расположены по алфавиту. Данные в таблице максимально точны, но не стоит забывать о том, что особенности приготовления некоторых продуктов влияют на калорийность и содержание в них белков, жиров и углеводов.

Приложение поможет всегда оставаться в хорошей форме и никогда не набирать лишний вес.