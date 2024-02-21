Таблица калорийности продуктов для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alexey Korobov
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 378 | Статистика
|Размер:
|21,33 Мб
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Таблица калорийности продуктов - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно определить энергетическую ценность самых известных продуктов питания и готовых блюд, а также узнать и откорректировать ежедневный прием пищи.
В общем списке находится информация о калорийности и содержании углеводов, белков и жиров на 100 граммов продукта. Энергетическая ценность каждого из них приведена в килокалориях (ккал).
Приложение содержит более 4500 наименований, потому для удобства разбито на разделы, а перечисленные продукты расположены по алфавиту. Данные в таблице максимально точны, но не стоит забывать о том, что особенности приготовления некоторых продуктов влияют на калорийность и содержание в них белков, жиров и углеводов.
Приложение поможет всегда оставаться в хорошей форме и никогда не набирать лишний вес.
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