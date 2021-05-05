Relax Melodies для Android
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ipnos Software
|Категории:
|другое - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 10 648 | Статистика
|Размер:
|136,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Relax Melodies — отличное приложение для Android, содержащее огромное количество разнообразных звуков живой природы и мелодий. Вы можете компоновать их по своему усмотрению, задавая для каждого звука свой уровень громкости. Например, можно скомпоновать шум прибоя, крики чаек и тихую мелодию фортепиано. Или шум леса, пение птиц и мелкий накрапывающий дожик.
Скомпонованные миксы мелодий можно сохранять чтобы быстро их воспроизвести. Приложение позволяет задать таймер отключения мелодии для того чтобы включить расслабляющие звуки и уснуть под них, а приложение отключит воспроизведение самостоятельно.
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