Relax Melodies — отличное приложение для Android, содержащее огромное количество разнообразных звуков живой природы и мелодий. Вы можете компоновать их по своему усмотрению, задавая для каждого звука свой уровень громкости. Например, можно скомпоновать шум прибоя, крики чаек и тихую мелодию фортепиано. Или шум леса, пение птиц и мелкий накрапывающий дожик.

Скомпонованные миксы мелодий можно сохранять чтобы быстро их воспроизвести. Приложение позволяет задать таймер отключения мелодии для того чтобы включить расслабляющие звуки и уснуть под них, а приложение отключит воспроизведение самостоятельно.