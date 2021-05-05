Relax Melodies для Android

Описание
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Оценка: 4.56/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):2 / 10 648 | Статистика
Размер:136,77 Мб
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Relax Melodies — отличное приложение для Android, содержащее огромное количество разнообразных звуков живой природы и мелодий. Вы можете компоновать их по своему усмотрению, задавая для каждого звука свой уровень громкости. Например, можно скомпоновать шум прибоя, крики чаек и тихую мелодию фортепиано. Или шум леса, пение птиц и мелкий накрапывающий дожик.

Скомпонованные миксы мелодий можно сохранять чтобы быстро их воспроизвести. Приложение позволяет задать таймер отключения мелодии для того чтобы включить расслабляющие звуки и уснуть под них, а приложение отключит воспроизведение самостоятельно.

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Отзывы о программе Relax Melodies

Сергей про Relax Melodies 2.3.1 для Android [24-09-2013]

Хорошая прога, спасибо
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владимир про Relax Melodies 2.0 для Android [26-02-2013]

очень понравилось давно искал
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