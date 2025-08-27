Enolsoft PDF Compressor — программа, которая помогает уменьшить размер PDF-документов. Будет полезна для тех, кто работает с большим количеством файлов и хочет экономить дисковое пространство или упростить отправку документов через сеть. Подходит для офисной работы, при обмене учебными материалами, подготовке отчётности или хранении архивов. Пользователи могут сжимать один или несколько файлов одновременно, при этом качество и удобочитаемость документа будут сохраняться.

В приложении предусмотрена возможность выбирать режим сжатия в зависимости от задач: минимальный размер файла, средний или сбалансированный вариант, при котором сохраняется высокое качество графики. Такой подход делает программу универсальной для работы с текстовыми документами и для файлов с большим количеством иллюстраций.

Основные возможности Enolsoft PDF Compressor: