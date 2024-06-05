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Красивые пазлы для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Логические
Загрузок (сегодня/всего):0 / 966 | Статистика
Размер:64.11 Мб
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Красивые пазлы скриншот № 1
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Красивые пазлы - сборник бесплатных ярких пазлов, который включает в себя около 130 красочных графических головоломок с тремя уровнями сложности.

Особенности приложения:

  • 130 различных пазлов:
  • Пазлы природа
  • Пазлы пейзажи
  • Пазлы горы
  • Пазлы цветы
  • Пазлы замки
  • Пазлы транспорт 
  • Различные уровни сложности: 4x4, 4x5, 4x6
  • Простое интуитивное управление
  • Красивое музыкальное оформление
  • Подходит для всех возрастов
Что нового в Красивые пазлы 2.8?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Красивые пазлы

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