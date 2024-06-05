Красивые пазлы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DreamSolutions
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 966 | Статистика
|Размер:
|64.11 Мб
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Красивые пазлы - сборник бесплатных ярких пазлов, который включает в себя около 130 красочных графических головоломок с тремя уровнями сложности.
Особенности приложения:
- 130 различных пазлов:
- Пазлы природа
- Пазлы пейзажи
- Пазлы горы
- Пазлы цветы
- Пазлы замки
- Пазлы транспорт
- Различные уровни сложности: 4x4, 4x5, 4x6
- Простое интуитивное управление
- Красивое музыкальное оформление
- Подходит для всех возрастов
- Исправлены ошибки
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