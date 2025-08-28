Phone Cleaner для Android

Phone Cleaner — инструмент для оптимизации работы устройств, удаляет ненужные файлы и освобождает память. Программа анализирует систему, находит временные и кэшированные данные, удаляет лишние элементы и контролирует состояние устройства. Дает возможность повысить производительность смартфона и освободить дополнительное место для хранения данных.

Приложение также позволяет управлять приложениями и контролировать состояние батареи: уровень заряда, температуру и другие параметры в режиме реального времени. Подходит для регулярного использования, помогает поддерживать стабильную работу системы и предотвращает переполнение памяти ненужными файлами. 

Основные возможности Phone Cleaner:

  • Очищает кэшированные данные и временные файлы.
  • Удаляет крупные и редко используемые приложений.
  • Управление APK-файлами и удаление неактуальных пакетов.
  • Мониторинг состояния батареи, включая температуру, напряжение и уровень заряда.
  • Поиск и удаление дубликатов файлов различных форматов.
  • Восстановление свободного места за счет оптимизации памяти.
  • Удобный интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
  • Поддержка работы на смартфонах и планшетах с Android.
