Phone Cleaner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|JonDev. Studio
|Категория:
|Оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.42 Мб
Phone Cleaner — инструмент для оптимизации работы устройств, удаляет ненужные файлы и освобождает память. Программа анализирует систему, находит временные и кэшированные данные, удаляет лишние элементы и контролирует состояние устройства. Дает возможность повысить производительность смартфона и освободить дополнительное место для хранения данных.
Приложение также позволяет управлять приложениями и контролировать состояние батареи: уровень заряда, температуру и другие параметры в режиме реального времени. Подходит для регулярного использования, помогает поддерживать стабильную работу системы и предотвращает переполнение памяти ненужными файлами.
Основные возможности Phone Cleaner:
- Очищает кэшированные данные и временные файлы.
- Удаляет крупные и редко используемые приложений.
- Управление APK-файлами и удаление неактуальных пакетов.
- Мониторинг состояния батареи, включая температуру, напряжение и уровень заряда.
- Поиск и удаление дубликатов файлов различных форматов.
- Восстановление свободного места за счет оптимизации памяти.
- Удобный интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
- Поддержка работы на смартфонах и планшетах с Android.
