|СКАЧАТЬ
CopyWin — инструмент для зеркалирования системного диска Windows и резервного копирования данных на внешний носитель. Позволяет быстро и удобно создать точную копию диска на другом жестком диске, USB-накопителе или карте MicroSD. Будет полезно, когда нужно заменить оборудование, провести миграциюи системы или создать переносную версию Windows.
Приложение не требует установки, после запуска отображает информацию о системном диске: объем, размер хранимых данных и стиль разметки. Чтобы выполнить копирование нужны права администратора в системе. При необходимости можно установить резервное копирование по расписанию и автоматизировать процесс через планировщик задач Windows.
Основные возможности CopyWin:
- Позволяет провести зеркалирование системного диска Windows на внешний носитель.
- Поддерживает инкрементное копирование для ускорения повторных операций.
- Поддерживает работу с USB-накопителями и MicroSD-картами.
- Отображает информацию о диске: объем, занятые данные, стиль разметки.
- Дает возможность настроить резервное копирование по расписанию.
- Запускается без установки и работает через планировщик задач Windows.
