CopyWin для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.59 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Резервное копирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.61 Мб
СКАЧАТЬ
CopyWin скриншот № 1
CopyWin скриншот № 2
CopyWin скриншот № 3
CopyWin скриншот № 4

CopyWin — инструмент для зеркалирования системного диска Windows и резервного копирования данных на внешний носитель. Позволяет быстро и удобно создать точную копию диска на другом жестком диске, USB-накопителе или карте MicroSD. Будет полезно, когда нужно заменить оборудование, провести миграциюи системы или создать переносную версию Windows.

Приложение не требует установки, после запуска отображает информацию о системном диске: объем, размер хранимых данных и стиль разметки. Чтобы выполнить копирование нужны права администратора в системе. При необходимости можно установить резервное копирование по расписанию и автоматизировать процесс через планировщик задач Windows.

Основные возможности CopyWin:

  • Позволяет провести зеркалирование системного диска Windows на внешний носитель.
  • Поддерживает инкрементное копирование для ускорения повторных операций.
  • Поддерживает работу с USB-накопителями и MicroSD-картами.
  • Отображает информацию о диске: объем, занятые данные, стиль разметки.
  • Дает возможность настроить резервное копирование по расписанию.
  • Запускается без установки и работает через планировщик задач Windows.
ТОП-сегодня раздела "Резервное копирование"
 

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.10.39287

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

скачать Macrium ReflectMacrium Reflect 10.0.8576 Free

Macrium Reflect — шустрая программа для работы с образами жесткого диска и резервного...

скачать AOMEI BackupperAOMEI Backupper 7.5.0

AOMEI Backupper - бесплатный инструмент для резервного копирования и восстановления данных, которые могут возникнуть при различных сбоях системы...

скачать Paragon Hard Disk ManagerParagon Hard Disk Manager 16.5

Paragon Hard Disk Manager - здесь есть все, что Вам необходимо для управления разделами жестких...

скачать Hasleo Disk CloneHasleo Disk Clone 5.2

Бесплатное приложение, которое позволяет вам перенести вашу ОС Windows на другой жесткий...

скачать WinHexWinHex 21.4

WinHex - универсальный HEX-редактор. Как редактор дисков позволяет работать с жесткими...

Отзывы о программе CopyWin

Admin

Отзывов о программе CopyWin 4.59 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв