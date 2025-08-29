CopyWin — инструмент для зеркалирования системного диска Windows и резервного копирования данных на внешний носитель. Позволяет быстро и удобно создать точную копию диска на другом жестком диске, USB-накопителе или карте MicroSD. Будет полезно, когда нужно заменить оборудование, провести миграциюи системы или создать переносную версию Windows.

Приложение не требует установки, после запуска отображает информацию о системном диске: объем, размер хранимых данных и стиль разметки. Чтобы выполнить копирование нужны права администратора в системе. При необходимости можно установить резервное копирование по расписанию и автоматизировать процесс через планировщик задач Windows.

Основные возможности CopyWin: