SleepTown — приложение, которое помогает выработать привычку здорового сна и придерживаться выбранного режима. Мотивирует пользователей ложиться спать и просыпаться вовремя, так как сочетает контроль сна с элементами геймификации. При каждом успешном соблюдении режима строится новое здание, в результате можно построить целый виртуальный город, который визуализирует стабильность и прогресс в достижении целей сна.

В приложении можно указать желаемое время ложиться спать и время пробуждения, задать напоминания и настроить режим выходных дней, чтобы эти дни не влияли на общий результат. Также есть возможность взаимодействовать с другими пользователями: создавать группы, ставить одинаковые цели сна и поддерживать друг друга в достижении результата. Такой подход помогает формировать более устойчивые привычки сна и добавляет элемент коллективной мотивации.

Основные возможности SleepTown: