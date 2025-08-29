SleepTown для Android

SleepTown — приложение, которое помогает выработать привычку здорового сна и придерживаться выбранного режима. Мотивирует пользователей ложиться спать и просыпаться вовремя, так как сочетает контроль сна с элементами геймификации. При каждом успешном соблюдении режима строится новое здание, в результате можно построить целый виртуальный город, который визуализирует стабильность и прогресс в достижении целей сна.

В приложении можно указать желаемое время ложиться спать и время пробуждения, задать напоминания и настроить режим выходных дней, чтобы эти дни не влияли на общий результат. Также есть возможность взаимодействовать с другими пользователями: создавать группы, ставить одинаковые цели сна и поддерживать друг друга в достижении результата. Такой подход помогает формировать более устойчивые привычки сна и добавляет элемент коллективной мотивации.

Основные возможности SleepTown: 

  • Помогает сформировать режим сна и контролировать время засыпания и пробуждения.
  • Дает возможность настраивать напоминанияй, будильникив и дополнительные функции для пробуждения.
  • Предлагает систему бонусных билетов за последовательное соблюдение режима.
  • Строит виртуальный город, как символ успеха в соблюдении режима.
  • Содержит более 70 видов зданий и возможность их разблокировки за заработанные монеты.
  • Учитывает выходные дни, чтобы не искажать прогресс.
  • Предоставляет групповой режим: можно добавить друзей и установить общие цели сна.
