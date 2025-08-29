2048 Merge Games для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.3.1-25080477 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Guru Puzzle Game
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|43.32 Мб
2048 Merge Games — игра объединяет классический процесс головоломки «2048» и механику слияния блоков. Помогает тренировать логическое мышление и внимательность и одновременно отдыхать за счет простого, но увлекательного игрового процесса. Пользователю нужно управлять числовыми блоками, перетаскивать их на поле и объединять, чтобы получить новые блоки с большими значениями.
Приложение содержит бустеры и бесконечный режим, позволяет игроку самостоятельно регулировать уровень сложности, а отсутствие таймера не ограничивает пользователя во времени, что делает ее подходящей как для коротких игровых сессий, так и для продолжительного процесса.
Основные возможности 2048 Merge Games:
- Объединяет механику «2048» и расширенные возможности объединения блоков.
- Предлагает бустеры для выхода из сложных ситуаций и набора дополнительных очков.
- Предлагает простое управление: перетаскивание или «выстреливание» блоков на игровое поле.
- Оснащено бесконечным режимом для игры без ограничений.
- Не использует таймер, что исключает давление времени.
- Минималистичный и понятный дизайн и плавный игровой процесс.
