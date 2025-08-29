Программы для Android » Игры » Головоломки » 2048 Merge Games 5.3.1-25080477

2048 Merge Games для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.3.1-25080477 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:43.32 Мб
СКАЧАТЬ
2048 Merge Games скриншот № 2
2048 Merge Games скриншот № 3
2048 Merge Games скриншот № 4

2048 Merge Games — игра объединяет классический процесс головоломки «2048» и механику слияния блоков. Помогает тренировать логическое мышление и внимательность и одновременно отдыхать за счет простого, но увлекательного игрового процесса. Пользователю нужно управлять числовыми блоками, перетаскивать их на поле и объединять, чтобы получить новые блоки с большими значениями.

Приложение содержит бустеры и бесконечный режим, позволяет игроку самостоятельно регулировать уровень сложности, а отсутствие таймера не ограничивает пользователя во времени, что делает ее подходящей как для коротких игровых сессий, так и для продолжительного процесса.

Основные возможности 2048 Merge Games:

  • Объединяет механику «2048» и расширенные возможности объединения блоков.
  • Предлагает бустеры для выхода из сложных ситуаций и набора дополнительных очков.
  • Предлагает простое управление: перетаскивание или «выстреливание» блоков на игровое поле.
  • Оснащено бесконечным режимом для игры без ограничений.
  • Не использует таймер, что исключает давление времени.
  • Минималистичный и понятный дизайн и плавный игровой процесс.
ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

скачать Крокодильчик Свомпи 2Крокодильчик Свомпи 2 1.9.9

В этой головоломке вас ждет энергичный крокодильчик Свомпи и другие персонажи: Элли,...

скачать Crazy Dino ParkCrazy Dino Park 1.18

Управляйте самым необычным парком аттракционов в мире, наполненном динозаврами....

скачать Match 3 JewelsMatch 3 Jewels 1.38

Головоломка для Android, в которой необходимо комбинировать драгоценности, меняя их местами...

скачать Чудо пазлыЧудо пазлы 7.6.21

Бесплатное приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое представляет...

скачать Killer SudokuKiller Sudoku 1.2.1

Логическая головоломка для Android-устройств, которая сочетает в себе судоку и классический...

скачать 1LINE1LINE 2.2.66

Головоломка с простыми правилами и интересными загадками, развивающими логику и...

Отзывы о программе 2048 Merge Games

Admin

Отзывов о программе 2048 Merge Games 5.3.1-25080477 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв