Sponge — приложение для удобной организации и очистки галереи смартфона. Дает возможность быстро удалять ненужные фотографии и видео, сортировать файлы по дате, альбомам или размеру и поддерживать порядок в медиатеке. Программа запоминает последние действия пользователя, что позволяет продолжить очистку с того же места, где она была остановлена.

Также с помощью программы можно перемещать изображения и видеоролики в нужные папки, использовать режим случайной сортировки, при котором программа сама выбирает порядок очистки или активировать функции сортировки по имени, дате создания и размеру файла. Чтобы обеспечить должный уровень конфиденциальности: все действия выполняются только на устройстве, без передачи данных на сторонние сервисы или серверы, что гарантирует безопасность и сохранность личных фотографий.

Основные возможности Sponge:

  • Помогает быстро удалить ненужные фотографии и видео с помощью простых жестов.
  • Запоминает прогресс очистки и дает возможность продолжить работу с того же места.
  • Позволяет сортировать медиафайлы по месяцам, альбомам, имени, дате или размеру.
  • Упрощает перемещение файлов в выбранные папки для структурирования галереи.
  • Предлагает режим случайной очистки для нестандартного подхода к организации.
  • Работает только на устройстве без передачи личных данных во внешние сервисы.
  • Простое управление, будет удобно при регулярной поддержки порядка в медиатеке.

 

