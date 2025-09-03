Sponge — приложение для удобной организации и очистки галереи смартфона. Дает возможность быстро удалять ненужные фотографии и видео, сортировать файлы по дате, альбомам или размеру и поддерживать порядок в медиатеке. Программа запоминает последние действия пользователя, что позволяет продолжить очистку с того же места, где она была остановлена.

Также с помощью программы можно перемещать изображения и видеоролики в нужные папки, использовать режим случайной сортировки, при котором программа сама выбирает порядок очистки или активировать функции сортировки по имени, дате создания и размеру файла. Чтобы обеспечить должный уровень конфиденциальности: все действия выполняются только на устройстве, без передачи данных на сторонние сервисы или серверы, что гарантирует безопасность и сохранность личных фотографий.

Основные возможности Sponge: