Math Master для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|DivineCode Productions
|Категория:
|Логические
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|57.92 Мб
|СКАЧАТЬ
Math Master — приложение для тренировки памяти и развития логического мышления с помощью математических игр и головоломок. Объединяет классические задачи на устный счет, логические викторины и ребусы в удобном формате. Пользователи могут выьирать задания разного уровня сложности, проверять свой интеллект и постепенно улучшать свои когнитивные навыки.
Среди доступных игр: математические кроссворды, головоломки со спичками, задачи на внимание и вычисления. Каждая игра помогает тренировать разные стороны мышления: память, скорость реакции, способность строить логические аргументы. Программа доступна в онлайн-режиме и автономно, без подключения к интернету. Также приложении составляет глобальные рейтинги, где пользователи могут сравнивать свои результаты с другими игроками.
Основные возможности Math Master:
- Предлагает разнообразные математические головоломки для развития памяти и интеллекта.
- Содержит задачи на устный счет, математические кроссворды, головоломки со спичками, игры на внимание для концентрации и устойчивости памяти.
- Использует простые правила с постепенно возрастающей сложностью заданий.
- Составляет рейтинги для сравнения достижений с другими пользователями.
- Работает в оффлайн-режиме без подключения к интернету.
