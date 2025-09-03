Math Master для Android

Лицензия: Бесплатная
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Категория:Логические
Размер:57.92 Мб
Math Master — приложение для тренировки памяти и развития логического мышления с помощью математических игр и головоломок. Объединяет классические задачи на устный счет, логические викторины и ребусы в удобном формате. Пользователи могут выьирать задания разного уровня сложности, проверять свой интеллект и постепенно улучшать свои когнитивные навыки.

Среди доступных игр: математические кроссворды, головоломки со спичками, задачи на внимание и вычисления. Каждая игра помогает тренировать разные стороны мышления: память, скорость реакции, способность строить логические аргументы. Программа доступна в онлайн-режиме и автономно, без подключения к интернету. Также приложении составляет глобальные рейтинги, где пользователи могут сравнивать свои результаты с другими игроками.

Основные возможности Math Master:

  • Предлагает разнообразные математические головоломки для развития памяти и интеллекта.
  • Содержит задачи на устный счет, математические кроссворды, головоломки со спичками, игры на внимание для концентрации и устойчивости памяти.
  • Использует простые правила с постепенно возрастающей сложностью заданий.
  • Составляет рейтинги для сравнения достижений с другими пользователями.
  • Работает в оффлайн-режиме без подключения к интернету.
