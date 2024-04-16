Audiko для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.28.40 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Рингтоны
Загрузок (сегодня/всего):0 / 997 | Статистика
Размер:5.02 Мб
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Audiko - бесплатное приложение, которое представляет собой огромную коллекцию рингтонов и обоев на любой вкус. С помощью программы можно без особого труда можно найти классные рингтоны, звуковые уведомления для СМС или красивую заставку для своего рабочего стола.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать MP3 файл на своем телефоне или в приложении и обрежьте его по своему вкусу, регулируя интенсивность звука с помощью двух кнопок. Обрезка рингтонов занимает всего несколько секунд и не требует от вас специальных знаний или специфических инструментов. Нарезайте уникальные мелодии на звонок, оригинальные рингтоны для СМС или будильника, и удивляйте своих друзей и знакомых.

Все треки и HD обои отсортированы по жанрам для удобства использования. Присутствует встроенный поиск.

Основные возможности:

  • 2 000 000 треков на любой вкус;
  • 10 000 качественных и красивых обоев;
  • ежедневное пополнение музыки и заставок;
  • небольшой размер;
  • удобный поиск по жанрам;
  • встроенный инструмент для создания рингтонов;
  • быстрый доступ к любимым рингтонам;
  • возможность делиться любимыми рингтонами в социальных сетях, мессенджерах и по email.
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Отзывы о программе Audiko

Valera1011 про Audiko 2.26.02 для Android [25-10-2018]

Сайт хороший но мало возможностей
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