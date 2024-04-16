Audiko для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.28.40 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Audiko Ringtones
|Категории:
|другое - Рингтоны
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 997 | Статистика
|Размер:
|5.02 Мб
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Audiko - бесплатное приложение, которое представляет собой огромную коллекцию рингтонов и обоев на любой вкус. С помощью программы можно без особого труда можно найти классные рингтоны, звуковые уведомления для СМС или красивую заставку для своего рабочего стола.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать MP3 файл на своем телефоне или в приложении и обрежьте его по своему вкусу, регулируя интенсивность звука с помощью двух кнопок. Обрезка рингтонов занимает всего несколько секунд и не требует от вас специальных знаний или специфических инструментов. Нарезайте уникальные мелодии на звонок, оригинальные рингтоны для СМС или будильника, и удивляйте своих друзей и знакомых.
Все треки и HD обои отсортированы по жанрам для удобства использования. Присутствует встроенный поиск.
Основные возможности:
- 2 000 000 треков на любой вкус;
- 10 000 качественных и красивых обоев;
- ежедневное пополнение музыки и заставок;
- небольшой размер;
- удобный поиск по жанрам;
- встроенный инструмент для создания рингтонов;
- быстрый доступ к любимым рингтонам;
- возможность делиться любимыми рингтонами в социальных сетях, мессенджерах и по email.
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Отзывы о программе Audiko
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