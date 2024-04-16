Audiko - бесплатное приложение, которое представляет собой огромную коллекцию рингтонов и обоев на любой вкус. С помощью программы можно без особого труда можно найти классные рингтоны, звуковые уведомления для СМС или красивую заставку для своего рабочего стола.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать MP3 файл на своем телефоне или в приложении и обрежьте его по своему вкусу, регулируя интенсивность звука с помощью двух кнопок. Обрезка рингтонов занимает всего несколько секунд и не требует от вас специальных знаний или специфических инструментов. Нарезайте уникальные мелодии на звонок, оригинальные рингтоны для СМС или будильника, и удивляйте своих друзей и знакомых.

Все треки и HD обои отсортированы по жанрам для удобства использования. Присутствует встроенный поиск.

Основные возможности: