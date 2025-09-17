Champ Scientific Calculator для Android
Champ Scientific Calculator — многофункциональный научный калькулятор с высокой точностью и поддержкой очень больших чисел (до 130 знаков). Помогает решать широкий спектр задач: от стандартных математических расчетов до сложных операций в области тригонометрии, логарифмов, статистики и инженерных преобразований.
Работает с комплексными числами в прямоугольной, полярной формах и формате DMS (градусы, минуты, секунды) и оснащен встроенным режимом программиста для вычислений в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления, в том числе логических операций, побитовых сдвигов и настройки количества бит. Также содержит базу научных констант (более 300) и единиц измерений (свыше 760), встроенные средства для статистических расчетов и расширенные функции для профессионального применения.
Основные возможности Champ Scientific Calculator:
- Содержит широкий набор математических, тригонометрических, логарифмических и статистических функций.
- Оснащен режимом программиста: двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.
- Поддерживает вычисления тригонометрических и гиперболических функций.
- Поддерживает очень больших чисела с высокой точностью (до 130 знаков).
- Содержит 300 научных констант (CODATA) и 760 единиц преобразования.
- Работает с комплексными числами, включая полярное представление и формат DMS
- Позволяет настраивать точность чисел и выбирать формат (фиксированный, научный, инженерный).
- Содержит редактор многострочных выражений с настраиваемой подсветкой синтаксиса.
- Позволяет выполнять логические операции, находить побитовые сдвиги и вращения.
- Поддерживает процентные расчеты и параметры в выражениях, а также гибкие угловые режимы: градусы, радианы и грады.
- Дает возможность выгружать данные, работать с буфером обмена, а также сохранять данные в PNG и TXT.
