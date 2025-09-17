Champ Scientific Calculator — многофункциональный научный калькулятор с высокой точностью и поддержкой очень больших чисел (до 130 знаков). Помогает решать широкий спектр задач: от стандартных математических расчетов до сложных операций в области тригонометрии, логарифмов, статистики и инженерных преобразований.

Работает с комплексными числами в прямоугольной, полярной формах и формате DMS (градусы, минуты, секунды) и оснащен встроенным режимом программиста для вычислений в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления, в том числе логических операций, побитовых сдвигов и настройки количества бит. Также содержит базу научных констант (более 300) и единиц измерений (свыше 760), встроенные средства для статистических расчетов и расширенные функции для профессионального применения.

Основные возможности Champ Scientific Calculator: