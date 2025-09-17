Champ Scientific Calculator для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Научные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:5.72 Мб
СКАЧАТЬ
Champ Scientific Calculator скриншот № 1
Champ Scientific Calculator скриншот № 2
Champ Scientific Calculator скриншот № 3
Champ Scientific Calculator скриншот № 4

Champ Scientific Calculator — многофункциональный научный калькулятор с высокой точностью и поддержкой очень больших чисел (до 130 знаков). Помогает решать широкий спектр задач: от стандартных математических расчетов до сложных операций в области тригонометрии, логарифмов, статистики и инженерных преобразований.

Работает с комплексными числами в прямоугольной, полярной формах и формате DMS (градусы, минуты, секунды) и оснащен встроенным режимом программиста для вычислений в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления, в том числе логических операций, побитовых сдвигов и настройки количества бит. Также содержит базу научных констант (более 300) и единиц измерений (свыше 760), встроенные средства для статистических расчетов и расширенные функции для профессионального применения. 

Основные возможности Champ Scientific Calculator:

  • Содержит широкий набор математических, тригонометрических, логарифмических и статистических функций.
  • Оснащен режимом программиста: двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления.
  • Поддерживает вычисления тригонометрических и гиперболических функций.
  • Поддерживает очень больших чисела с высокой точностью (до 130 знаков).
  • Содержит 300 научных констант (CODATA) и 760 единиц преобразования.
  • Работает с комплексными числами, включая полярное представление и формат DMS
  • Позволяет настраивать точность чисел и выбирать формат (фиксированный, научный, инженерный).
  • Содержит редактор многострочных выражений с настраиваемой подсветкой синтаксиса.
  • Позволяет выполнять логические операции, находить побитовые сдвиги и вращения.
  • Поддерживает процентные расчеты и параметры в выражениях, а также гибкие угловые режимы: градусы, радианы и грады.
  • Дает возможность выгружать данные, работать с буфером обмена, а также сохранять данные в PNG и TXT.
ТОП-сегодня раздела "Научные"
 

скачать Scientific Calculator He-580Scientific Calculator He-580 1.7.3

Иинструмент для студентов и специалистов, совмещает функции инженерного калькулятора,...

скачать HiPER Scientific CalculatorHiPER Scientific Calculator 10.5.2g

Мощный инструмент для научных и инженерных расчетов, предлагающий символьную алгебру,...

скачать AlgeoAlgeo 2.44

Algeo — это мощный научный графический калькулятор для построения функций, вычисления...

скачать Все-В-Одном КалькуляторВсе-В-Одном Калькулятор 2.2.8

Удобный калькулятор "все в одном", который поможет вам решать практически любые...

скачать NureMathNureMath 27

Мощное приложение для решения практически любой математической задачи, от базовой...

скачать NCalc+NCalc+ 3.4.9

Многофункциональный калькулятор для мобильных Android-устройств, который включает модули...

Отзывы о программе Champ Scientific Calculator

Admin

Отзывов о программе Champ Scientific Calculator 7.17 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв